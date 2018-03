(Görüntülü Haber)"Bu hastalık uzun boylu, ince yapılı, renkli gözlü kadınlarda daha sık görülüyor"

Haber: Buse ÖZEL / Kamera: Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, () VEHBİ Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, kadınların yüzde 5'i ile 10'u arasında bir sıklıkta görülen endometriozis hastalığının en temel belirtisinin şiddetli regl ağrısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Urman yapılan araştırmalara göre uzun boylu, ince yapılı, renkli gözlü ve büyük meme ölçüsüne sahip kadınlarda daha fazla görüldüğünü, ayrıca en zor teşhis edilen hastalıklardan biri olduğunu ve hastaların endometriozis tanısı alana kadar yaklaşık 7-8 yıl geçtiğini belirtti. VKV Amerikan Hastanesi bünyesinde açılan Endometriozis Kliniği'nin tanıtım lansmanında konuşan Prof. Dr. Urman, bu hastalıkla mücadelede farkındalığı arttırmak amacı ile www.endometriozisklinigi.org isimli bir internet sitesi de kurduklarını söyledi. Kadınların tanı alana kadar yaklaşık 5-6 farklı doktor gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Urman, vücutta dalak hariç her organda endometriozis görülebildiğini ve kısırlığın önemli nedenlerinden biri olduğunun altını çizdi. HER 100 KADINDAN 25'İNDE GÖRÜLÜYOR Bütüncül bir şekilde farklı branşlardan doktorlarla ele alınması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Urman sözlerine şöyle devam etti: Endometriozis rahim iç tabakasını döşeyen hücrelerin rahim dışında yerleşmesidir. Hastalığı da kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Birincisi genital bölgeye yerleşiyorlar yani kadın üreme organlarına yerleşiyorlar. İkincisi de üreme organlarının dışındaki organlara yerleşiyor. Örneğin bağırsağa, mesaneye ya da vücuttaki diğer organlara yerleşebiliyor. Özellikle kasık ağrısı ile başvuran, şiddetli adet ağrısı ile başvuran ya da kısırlık ile başvuran kadınlarda ise neredeyse 100 kadının 25 tanesinde endometriozis görünüyor. Yani bu şikayetlerle gelen 4 kadından 1'inde görülüyor." VÜCUDUN TAMAMINA YERLEŞME RİSKİ VAR Endometriozisin vücudun diğer organlarına nasıl ulaştığının bilinmediğini belirten Prof. Dr. Urman, her adet döneminde omuz ağrısı yaşayan bir kadın hasta örneğini de verdi ve hastalığın boyutunu şu sözlerle anlattı: "Endometriozis vücudun diğer organlarına nasıl ulaşıyor bilmiyoruz. Ancak büyük olasılıkla kan yoluyla ulaşıyor. Endometriyal hücre dediğimiz, rahim iç tabakasını döşeyen hücreler başka yerlere yerleşip orada büyüyorlar ama bunların görülme olasılığı oldukça az aslında, yüzde 1 civarında. Endometriozisin yüzde 99'u pelvis bölgesinde yerleşiyor. Rahim, yumurtalık, rahim arkası, vajen üst kısmı, bağırsak ve mesane bölgesinde yerleşiyor. Burada da çok ciddi sorunlar yapıyor. Çok önemli ölçüde ağrı yapıyor. Ağrının yanı sıra kısırlık yapıyor, kalın bağırsak ile ilgili şikayetler yaratıyor. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik yaratıyor. Bazen kolon tümörleri ile karışıp kanama yapabiliyor." "UZUN BOYLU, YEŞİL GÖZLÜ KADINLARDA DAHA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR" Endometriozis hastalığının tanısının yapılabilmesi için ultrason kullanıldığını da söyleyen Prof. Dr. Bülent Urman, endometriozis hastasının pelvis içindeki tüm organ tutulumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bir ultrason olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Urman, hastalığın bazı fiziksel özelliklere sahip kadınlarda daha fazla görüldüğünü de belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle derin endometriozis dediğimiz yani yumurtalıklar içine yerleşen değil de rahim ağzına ve bağırsak içine yerleşen endometriozisli hastalarda yapılan çalışmalar daha çekici olarak değerlendirilen, uzun boylu, yeşil gözlü kadınlarda daha çok görüldüğünü ortaya koymuş. Bunun nedeni tam olarak bilinemiyor ama böyle bir istatistik var." “'ADETİM SANCILI GEÇİYOR'DEYİP GEÇİLMEMELİ" Endometriozisin tüm dünyada 200 milyon kadını etkilediğini ancak Türkiye’de bu konudaki farkındalığın halen yeterince yüksek olmaması ve semptomların adet sancısı ile karıştırılması nedeniyle, ne yazık ki tanı oranının da çok düşük seviyelerde kaldığını belirten Bayer Kadın Sağlığı ve Erkek Sağlığı Pazarlama Müdürü Pelin İçil konu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan endometriozis kliniğini ve hastalık hakkında güncel bilgilerin toplumla paylaşılacağı www.endometriozisklinigi.org platformunu Bayer olarak desteklemekten ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını da söyledi.