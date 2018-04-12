(Görüntülü Haber) Böbrek nakliyle 10 yıl sonra sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE'de, 2008 yılından beri böbreklerinden rahatsız olan 3 yıl önce de böbrek yetmezliği tanısı konan Barış Çalışkan (40), geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat’in (68) bağışlanan böbreğiyle sağlığına kavuştu.Merkez'e bağlı Kumkale köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Barış Çalışkan'da, 2000 yılında yaptığı doğum sonrası hipertansiyon oluştu. Hipertansiyona bağlı olarak 2008 yılına kadar tedavi gören Barış Çalışkan'ın böbrekleri zarar gördü. Aynı yıl böbrek rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi uygulanan Barış Çalışkan'a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı kondu. 3 yıl boyunca diyalize giren Barış Çalışkan, 2017 yılı Kasım ayında böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.Çan ilçesinde, 30 Mart günü geçirdiği beyin kanaması sonucu Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zefure Saat'in 3 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti, ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından operasyonla alınan Saat'in organlarından bir böbreği, Nakil Merkezi'ne getirildi. Organ nakil sırasında birinci sırada yer alan Barış Çalışkan'a telefonla haber verildi. Aynı gün 3 saat süren operasyonla Zefure Saat'ten alınan böbrek, Barış Çalışkan'a nakledildi. Çalışkan, 10 yıl sonra sağlığına kavuştu.ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Barış Çalışkan'da, 2000 yılında doğum sırasında hipertansiyon ortaya çıktığını söyledi. Tansiyon'un kontrol altına alınamadığı zaman organ hasarlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:"Barış Hanım'da doğumdan sonra 8 yıllık bir sürecin ardından böbreklerde hasar olduğu saptanmış ve tedavi altına alınmış. Belli bir yere kadar devam eden tedavinin ardından Barış Hanım'a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı kondu. 2017 yılı Kasım ayında böbrekleri tamamen iflas etti. Diyalize bağlama kararı verildi. Bu süreçte organ nakil merkezimize kaydını yaptırdı. Kayıt yaptırdıktan sonra kendisine bir böbrek çıktı. Ancak il dışında olduğu için böbrek nakli yapılamadı. Son olarak da geçtiğimiz hafta 3 Nisan günü Çanakkale'de ikamet eden bir vatandaşımızın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları organlarını bağışladı. Bakanlığın verdiği listede Barış Hanım birinci sıradaydı. Doku ve uyum testlerinin ardından böbrek nakli gerçekleştirildi. 3 saat süren ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir problem yaşanmadı."Organ bağışı gerçekleştiren aile'ye Allah razı olsun dileklerini ileten Barış Çalışkan ise, "Umudum kalmamıştı. En son geçen hafta hastaneye gelmiştim. 'Bir daha gelmeyeceğim' demiştim. Bir gün sonra organ nakil biriminden gelen telefonla hem çok şaşırdım, hem de çok sevindim. Bugünüme şükürler olsun. Sağlığıma kavuştum. Çok rahatım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.