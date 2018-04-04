(Görüntülü Haber) Bakan Demircan: İzinsiz, yetkisiz sağlık uygulamaya kalkışmak suç (3)

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, merdiven altı sağlık uygulamaları ile ilgili olarak, "İzinsiz, ruhsatsız, yetkisiz sağlık uygulamaya kalkışmak suç. Bugüne kadar 20 tane ceza verilmiş. Üç tanesinin hapis cezası onaylanmış, diğerlerinde mahkemelerinin devam edenleri var" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Demircan, Türkiye'de düzenlenecek kongrenin geniş katılımlı olacağını ve pek çok ülkeden bilim adamının katılacağını söyledi. Bugün Türkiye genelinde üniversite ve araştırma hastanelerinde 37 geleneksel tıp uygulama merkezinin, 18 de eğitim merkezinin bulunduğunu kaydeden Bakan Demircan, Türkiye'de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarını belli kural dahilinde belli eğitimler vererek hekimlerin yaptığını belirtti. 'BİLGİ PAYLAŞIMI SAĞLAYACAKTIR' İstanbul'da düzenlenecek olan kongrenin sloganının, 'Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı' olduğunu söyleyen Bakan Demircan, şöyle konuştu: "Amacımız nedir. Elbette ki bu geleneksel tamamlayıcı tıp kongresinde hedeflenen, bizim de bu konuda birikimlerimizi dünyanın birikimleri ile bir araya getirmek ve bunların hepsini birlikte insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu çalışmanın aynı zamanda kamu politikaları olarak benimsenmesi gerekmektedir. Tek başına bunun sivil veyahut bireylerle yürüme şansı yoktur. Aynı zamanda bilimsel ve kültürel anlamda, sosyolojik alanda karşılıklı etkileyişe imkan verecektir, bilgi paylaşımı sağlayacaktır. Bu çok önemlidir. Tıp, bütün insanlığın bilgilerini çok rahat paylaşabileceği bir alandır. Modern tıp ile geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları birbirinin rakibi değildir. Bir sürecin devamıdır." Kongrede 65 panelin düzenleneceğini kaydeden Bakan Demircan, "176 tane konu başlığı tartışılacak. 164'ü yerli, 96'sı yabancı olmak üzere toplam 260 konuşmacımız var. 2 bin 271 kişi ön kayıt yaptırmış. Kongre, geleneksel tıp uygulamaları alanında dünyada ülkemiz adına önemli katkılar yapmış birçok bilim insanımıza ve yaklaşık 30 ülkenin temsilcisine ev sahipliği yapacak" diye konuştu. 'RUHSATSIZ SAĞLIK UYGULAMAYA KALKIŞMAK SUÇ' Bakan Demircan, bir gazetecinin, 'Merdiven altı ile ilgili bugüne kadar ne tür denetimler yapıldı ve ne tür cezalar veriliyor' sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizden ruhsat almamış, belge almamış kimseye bu uygulamayı yaptırmaması lazım. Yani bu kurallara uymadan yaptıracağınız bu tür uygulamalar, sağlığınızı tehlikeye sokar. Bu konu ile ilgili kanunumuz var. 1 ile 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. İzinsiz, ruhsatsız, yetkisiz sağlık uygulamaya kalkışmak suç. Bugüne kadar 20 tane ceza verilmiş. Üç tanesinin hapis cezası onanlaymış, diğerlerin mahkemelerinin devam edenleri de var. Cezalar 2014'ten bu yana yapılanları kapsıyor. Bunları takip ediyoruz. Vatandaşta bu konuda hassas davranması lazım. Medyamızın da bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmesi konusunda bir sorumluluk üstlenmesi lazım."