(Görüntülü Haber) Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

ACİL servislerde başlatılan yeni dönemle ilgili özel hastaneleri uyaran Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren 2018 yılı değerlendirme toplantısının kapanışında gazetecilerle bir araya geldi. Sağlık teşkilatında yeni bir dönem başlattıkları için çalışmaların bir sistem çerçevesinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu dile getiren Bakan Demircan, 2002'den itibaren Türkiye'nin sağlıkta güzel işler yaptığını, birinci dönemin başarılı sonuçlandığını, ikinci dönem programının hayata geçirildiğini kaydetti. Türkiye'nin sağlıkta finansman sorununu çözdüğünü ve herkesin gelir sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirten Bakan Demircan, bunun dünyada az görülen örneklerden olduğunu söyledi. KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği konusunda altyapı ve donanımını düzeltme, geliştirme ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Ahmet Demircan, "Öbür tarafta insan, emek veren kadroları, hekimden sağlık çalışanına kadar personeli geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde gündeme getirdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi de sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliği. Hem kaliteyi artırmak hem de sürdürülebilirliği hayata geçirme programı uyguluyoruz. Bu program önümüzdeki dönemde etkilerini gösterecek" diye konuştu. ACİLLERİN YÜZDE 70'İ POLİKLİNİKLİK Acillerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldığını da belirten Bakan Demircan, "Acillerde Yeşil-2 alan diye bir alan daha oluşturduk. Acile giden hastaların yaklaşık yüzde 70'i kırmızı ve sarı alan hastası değil, yeşil alan hastası dediğimiz, aciliyeti o kadar önde olmayan şikâyetlerdir. Ama biz, 'Ben kendimi acil hissediyorum, acil olarak bakılmak, tedavi görmek istiyorum' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. Kısa süre içerisinde tedaviye ulaşılacak modeli geliştirdik. Bu model içerisinde aciliyeti yoğun olan, ambulansla gelen hastalar, doğrudan, hiçbir kaydı dahi yapılmadan bir bileklikle tetkik edilip, müdahalesi yapılıyor. Sarı alandakilere yine kayıtları yapılıp, kısa sürede müdahale ediliyor. Yeşil alandakiler ise ikiye ayrılıyor; acilde sorunu çözülebilecekler acilde çözülüyor, aslında poliklinik hastası olanlara da 'yarın gel' demiyoruz, mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorununu çözüyoruz. Bu uygulamanın memnuniyeti daha da artıracağını düşünüyoruz" dedi. ÖZEL HASTANELERE HATIRLATMA Acillerde yığılmaları ortadan kaldırmak için özel hastaneler için de daha önce gerçekleşen gerekli düzenlemelerle ilgili hatırlatmaların yapıldığını dile getiren Bakan Demircan, "Bunlar daha önce de var olan düzenlemeler ve genelgeleri yayınlanmış. Bu düzenlemeleri şimdi hatırlattık. Çünkü hastane ruhsatı alan bir yer sadece elektif (isteğe bağlı ya da koşulları belirlenmiş) vaka değil acil vakaya da bakmak durumundadır. Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacaktır. Bu açık ve net bir kuraldır. Dolayısıyla özelin kapasitesinin harekete geçirilmesi bizim acillerde uyguladığımız bu yeni yöntem ve aynı zamanda birinci basamak aile hekimlerimizin de daha efektif, etkili hizmet vermeleriyle acillerdeki, hastanelerdeki yığılma ortadan kalkacak. Bunu da hep birlikte izleyeceğiz" diye konuştu. 'HİÇBİRİ KENDİSİNİ BU HİZMETİN DIŞINDA GÖREMEZ' Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının sağlık hizmetleri standartlarını belirlemek ve takip etmek görevini Sağlık Bakanlığı'na verdiğine dikkat çeken Bakan Ahmet Demircan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sağlık hizmetlerinde sadece kamuya görev vermez. Sağlık hizmetlerini devlet ve üniversite hastanelerinin yanı sıra özel ve vakıf hastanelere verir. Hepsi acil hizmetlerine katılmak zorundadır. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez. Türkiye'nin kapasitesi vakıf ve kamu üniversiteleri, özel ve kamu hastaneleriyle acil sorununu çözmeye yeterli. İyi planlanır, iyi yönetilirse Türkiye bu sorunu iyi bir şekilde çözecektir, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."