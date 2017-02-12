(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor-Antalyaspor Soyunma Odaları

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ / KONYA, () – ATİKER Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçından sonra rakiplerinin eksik kalmasını değerlendiremediklerini, 2 puan kaybettiklerini ifade ederken şunları söyledi: "Gelen gole kadar Antalyaspor'u kontrol ettik, iyi tuttuk. O iştahlı oyunlarıyla kalemize çok rahat gelmelerine izin vermedik. Onunla beraber 2-3 tane de skoru lehimize çevirecek hamlelerimiz vardı. Esas düşüncemiz 60-65'den sonra rakibin biraz fiziğinin düştüğü anda doğru hamleleri yapabilme arzusuydu. Bunu yediğimiz gol engelledi. Ancak ikinci yarının hemen başında arzulu ve yapabilen bir takım vardı. Erken sayılabilecek bir dakikada beraberliği yakaladık. Arkasından gelen penaltı ve rakibin eksik kalmaya başlaması, bir anda oyunu çığırından çıkardı. Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik. Böyle bir maçtan sonra da kayıp 2 puanın olduğunu söylemek yanlış değil." ÇALIMBAY: ‘HAKEMLER KIRMIZI KARTTA DİKKATLİ OLMALI' xAntalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise hakemlerin kırmızı kart gösterirken daha dikkatli olmalarını istedi. 1-1 sona eren maçı 9 kişi tamamladıklarını belirten Rıza Çalımbay, şöyle konuştu: "Konya'ya galibiyet için geldik. İlk yarı istedikleri gibi oynayıp golü bulduk. İkinci yarı karşı takımın atağı başlayacaktı ve bu da normaldi. İkinci yarı golde yiyebilirdik ve yedik ama kesinlikle bu maçta 90 dakika çok iyi şeyler yapacaktık ve buna yürekten inanıyorduk." Hakemin hatalarından dolayı gergin bir maç oynandığını belirten Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Verdiği penaltının penaltı ile alakası yok. Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor. Ondan sonra benim oyuncum haksız bir penaltı verdiği için gergin ve sinirli olabilir. Bir kere hakemin oyuncuyu sakinleştirip penaltıyı attırması gerekiyor. Ondan sonra taca çıkan topu devem ettiriyor. Bizim arkadaşımız faul yapıyor ve sarı karttan sonra kırmızı kart ile oyun dışı kalıyor. Ondan önce Ali Çamdalı’nın, Ali Turan’ın sarı kartlık pozisyonları var hiçbir şey demiyor. Biz yarım saat 9 kişi kaldık. 9 kişi ile en iyi şekilde mücadele ettik. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. Oyunu ilerde tutmaya çalıştık. 11-11 olsaydı, farklı olacaktı. Gelen taraftarlar güzel maç seyredecekti. Ama belli bir şeyden sonra oyun stratejisi tamamen değişti bizde. Tabi ki 9 kişiden sonra da kazanılmış bir puan var. O yüzden de arkadaşlarımı kutluyorum." ‘ÇOK BASİT PENALTI ÇALIYORLAR’ Hakemlere ricada da bulunan Rıza Çalımbay, şöyle dedi: "Hakem arkadaşlarımdan ricam çok basit penaltı çalıyorlar. Tabi ki penaltıysa versinler ama dikkatli olmak gerekiyor. Bizim için baktığımız zaman aldığımız bir puan bizim için çok iyi. Önemli olan bu dakikadan sonra kritik daha önemli maçlarımız var onlara bakacağız. Çünkü ligin ikinci yarısı ve telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. O yüzden de kendi sahamızda oynayacağımız maçı, çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor."