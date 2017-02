(Görüntülü Haber) Arzu öğretmen organ nakli bekliyor

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de ortaokul matematik öğretmeni 27 yaşındaki İlknur Arzu Hermenci karaciğer nakli olmazsa, 15 yıldır savaştığı Wilson (karaciğer ve beyni etkileyen genetik hastalık) hastalığına yenilecek. 2 ay önce, görev yaptığı Rıfat Aygün Ortaokulu'nda baygınlık geçiren ve çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini doktorlarının yasağı nedeniyle yarım bırakmak zorunda kalan İlknur Arzu Hermenci, nakil olup 'çocuğum' dediği öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekiyor. 30 binde bir görülen hastalık nedeniyle beyninde bakır biriken Hermenci, 10 yıl önce epilepsi hastalığına da yakalandı. En büyük hayali olan anne olma arzusunu da hastalığı yüzünden ikiz bebeklerini hamileyken düşürerek kaybeden Hermenci, karaciğer nakli ile hayata yeniden dönüp anne olmayı umut ediyor. Mesleğinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Hermenci, "Prof. Dr. Mehmet Haberal hocama kontrole gitmiştim. Ultrasonda bakarken karaciğerimin her an iflas edebileceğini söyledi, hastane başıma yıkıldı. Karaciğerim küçük olunca hemen iflas etme durumu var. Yer yer kendini yenileme özelliğini kaybeden alanlar var. Bu hastalığın tek çözümü nakil. Kadavradan nakil için sıraya yazıldım, ama karaciğerim her an iflas edebileceği için belki de bekleyecek zamanım olmayacak. Fazla zamanım olmadığı için canlı donörden nakil gerekiyor. Eşime, aileme ve yakınlarıma bakıldı ama maalesef uyumlu olan bulunamadı" dedi. BİR CANA CAN OLUN 5 yıllık öğretmen olduğunu ifade eden Hermenci gözyaşları içinde şunları söyledi: "Bu hastalık yüzünden çok zor oldu benim öğretmen olmam. 'Gerekirse ders çalışmasın' demişti doktorlarım. Ben elimden geleni yaptım ve öğretmen oldum. Öğrencilerim beni sever ve ben de onları çocuklarım gibi severim. Benim için en önemli şey mesleğim ve ben 2 aydır okuluma gidemiyorum. Artık öğrencilerimin yanına gitmek istiyorum. Karaciğer nakli böbrek gibi zor değil. Karaciğer kendini yenileyen bir organ zaten. Lütfen bana ve benim gibi insanlara yardımcı olun. Bu hastalık yüzünden bebeklerimi kaybettim. İyileşip anne olmak istiyorum. Lütfen bir cana can olun, bana yardım edin." Organ nakli beklediğine dair bir mektup yazarak sosyal medyada da paylaşan Hermenci, gelecek güzel bir haberi bekliyor.