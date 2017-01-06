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(Görüntülü Haber) Arnavutluk’un tanınmış sanatçısı Besjana Kasami, Samsun'da ameliyat olacak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ARNAVUTLUK'un tanınmış ses sanatçısı ve programcısı 'Big Mama' lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için Samsun’da bulunan özel bir hastane de ameliyat olacak. Kasami, "Şu an 100 kilonun...

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ARNAVUTLUK'un tanınmış ses sanatçısı ve programcısı 'Big Mama' lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için Samsun’da bulunan özel bir hastane de ameliyat olacak. Kasami, "Şu an 100 kilonun üstündeyim. Ancak hedefim geçireceğim operasyonla 69 kiloya düşmek" dedi. Samsun'da daha önce de çeşitli estetik operasyonlar geçiren Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'nın tanınmış ses sanatçısı ve programcısı 'Big Mama' lakaplı Besjana Kasami, Samsun'da bulunan özel bir hastanede 09 Ocak Pazartesi günü obezite ameliyatı olacak. 'HEDEFİM 69 KİLO' Şu an 100 kilonun üstünde olduğunu ameliyat sonra hedefinin 69 kiloya kadar düşmek olduğunu belirten Besjana Kasami şunları söyledi: "Ben Makedonya, Kosova ve Arnavut bölgelerinde ses sanatçısıyım. Samsun'a birkaç kez geldim. Samsun'u çok beğeniyorum. Bu şehrin güzelliğini insanlar yapıyor. Burada insanlar çok sıcak ve buradaki insanları çok seviyorum. Bu ameliyatı çok araştırdım. Zaten Türkiye'de tıp çok ileri gitmiş. Çünkü Samsun aşkı bende çok farklıdır. Buradaki ameliyatımda da kendimi çekmeye çalışacağım. Çünkü oraya gittiğimde herkes bana soracak. Diyet yaptığımda 30 kilo veriyorum, sonra 50 kilo alıyorum. Her türlü diyetleri yaptım ama yine kilo aldım. Çok fazla diyet yaptım, en fazla 80 kiloya kadar düştüm. Şu anda 100'ün üzerindeyim. Benim hedefim 69 kiloya düşmek." METABOLİK CERRAHİ İLE AMLİYAT OLACAK Özel Hastanenin Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta yaptığı açıklamada, Besjana Kasami'nin 'metabolik cerrahi' yöntemi ile ameliyat olacağını belirterek şöyle dedi: "Metabolik cerrahinin dünya üzerindeki geçmişi, uygulanan bu son yöntemle çok yenidir. Türkiye'de de yaklaşık 2.5- 3 yıldır uygulanan bir yöntemdir. Samsun hastanelerimiz olarak da son 1.5 yıldır bu operasyonları başarı ile uygulamaktayız. Bugün aramızda Big Mama lakaplı Besjana Kasami var. Kendileri operasyona karar verdikten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda bizi tercih etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

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