(Görüntülü Haber) Aort damarı yırtıldı, vücudundaki kan karnına doldu

Gökhan CEYLAN/ SİVAS, () - SİVAS'ta tansiyon ve baş dönmesi şikayetleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 83 yaşındaki Hüseyin Aycan'ın anevrizmaya bağlı olarak aort damarının yırtıldığı ve vücudundaki kanın 4'te 3'ünün karnına boşaldığı tespit edildi. Yüzde 80 ölüm riski ile ameliyata alınan Aycan, yaklaşık 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Sivas'ta 4 çocuk babası emekli Hüseyin Aycan, geçen hafta tansiyon ve baş dönmesi şikayetleri ile Numune Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, rahatsızlığı belirlenemeyen Aycan daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şinasi Manduz, tarafından yapılan muayenede, Aycan'ın aort damarının yırtıldığı ve vücudundaki kanın 4'te 3'ünün karnına boşaldığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Aycan, yaklaşık 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. "KARNINDAN LİTRELERCE KAN BOŞALTILDI" Hastada daha önce abdominal aort anevrizması olduğunu belirten Doç. Dr. Manduz, "Hasta bize damar yırtığıyla geldi. Hastanın vücudundaki mevcut kanın 4'te 3'ü karnın içine boşalmış durumdaydı. Biz kendisini acil serviste gördüğümüzde şoktaydı. Tansiyonu 50'ye 60'dı, mevcut hemoglobini 16-17 olması gerekirken 5 civarındaydı. Soğuk soğuk terlemesi vardı, hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu durumdaki hastaya stent takmak çok zordu. Birçok merkezle görüşüldü, hastanın riski anlatıldı. Bu tip durumlarında hastanın kaybedilme oranı yüzde 80 civarında. Yakınları ile görüştük ve bu tabloyu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kan merkezimizle görüştük, 10 ünite kan ve 3 ünite aferez hazırlandı. Biz hastanın mevcut olan kanını kaybetmemek için toraks bölgesini önce göğsünden açtık kalbin önüne yani sol kolun alt tarafına ana damara klemp konuldu. Daha sonra karın açıldı ve burada biriken litrelerce kan boşaltıldı. Hastanın böbreklerini altında her iki bacağına doğru 8-10 santim civarında anevrizma olduğu gibi yırtılmıştı. Hasta bize geldiğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuktu, ameliyattan sonra hasta kısa sürede toparlamaya başladı. Şu anda genel durumu çok iyi" dedi. Aycan'ın kızı Nuran Barış ise, "Babam hastaneye geldikten sonra, kurtulma şansının yüzde 20 olduğunu söylediler. Ben de Ankara'daydım. Umudumuzu yitirmiştik, bari cenazesine yetişelim diye geldik. Ama Allah'a çok şükür hocamızın sayesinde kurtuldu" dedi.