(Görüntülü Haber) Annesinden karaciğer babasından da böbrek alıp hayata bağlandı

ORGAN naklinde Türkiye'yi tercih eden Gürcistan vatandaşı Catherine ve Giorgi Khupenia çiftinin, daha 6 aylık olmadan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkan, polikistik böbrek rahatsızlığı bulunan oğulları 9 yaşındaki Andria Khupenia, İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babasından nakledilen böbrekle hayata bağlandı. Minik Andria'ya 2 yıl önce de yine İzmir'de annesinden karaciğer nakledilmişti. Türkiye'nin sağlık turizminde ilerleme kaydedebilmesi için yapılan çalışmalar son dönemde hızlandı. Bu çalışmaları haklı çıkartacak gelişme ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya kondu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oturan güzel sanatlar fakültesi mezunu 40 yaşındaki Catherine ile mimar 42 yaşırdaki Giorgi Khupenia'nın tek çocukları Andria Khupenia'da, 5 aylıkken polikistik böbrek rahatsızlığı ortaya çıktı. Çift hem Tiflis'te hem de Belarus'ta tedavi olanaklarını aramaya başladı. Anneanne 58 yaşındaki Marine Dadvadze torunu Andria 1.5 yaşına gelince onu bu kez yaşadığı İtalya'ya götürdü. Her türlü tetkik sonucunu doktorlarla paylaşan aile, gelen kötü haberle perişan oldu. Andria'nın karaciğerinde de bozulma başladığı söylendi. ÖNCE ANNEDEN KARACİĞER NAKLİ GERÇEKLEŞTİ Ailesinin yanına Tiflis'e dönen Andria, Gürcü doktorların tedavisi altında büyütülmeye çalışıldı. Hastalıklar yüzünden gelişim geriliği olan ve yaşıtlarından çok daha küçük görünen talihsiz çocuk için doktorlar karaciğer nakli kararı aldı. Gürcistan'da yapılmayan karaciğer nakli için aile ülke arayışına girerken, öneri üzerine İzmir'e geldi. Çiğli'deki özel bir hastanede, annenin verici olması uygun bulununca, nakil gerçekleştirildi. 2 YIL SONRA BABADAN BÖBREK NAKLİ O dönem İzmir'de, tek çocuklarıyla yeniden doğduklarını ve Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söyleyen baba Giorgi Khupenia, nakilden 2 yıl geçtikten sonra, Gürcistan'da çocuklarının böbrek nakline karar verilmesi üzerine tekrar İzmir'e geldi. Gürcü Catherine ve Giorgi Khupenia çifti böbrek nakli için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde, baba Giorgi'nin dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Bunun üzerine, Op. Dr. Cezmi Karaca başlandığında, Op.Dr. Cem Tuğmen ve Op.Dr. İsmail Sert oluşan ekip kısa süre önce başarılı bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdi. İKİNCİ KEZ HAYATA BAĞLANDI Çocuğunun ikinci kez hem de İzmir'de hayata bağlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden anne Catherine Khupenia, şöyle konuştu: "Gürcistan'da çocukların organ naklinde problem var. Daha önce ben karaciğerimden bir parça vermiştim. Şimdi de babasından alınan böbrek oğluma nakledildi. Çok mutluyuz. Burada doktor ve hastane çalışanları bizimle çok ilgilendi." Hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Op.Dr. Cezmi Karaca, Gürcistan'da oturan Andria'ya, babasından aldıkları böbreği naklettiklerini söyledi. Op.Dr. Karaca, şöyle dedi: "Daha önce de annesinden karaciğer nakli olmuştu. Ne mutlu Andria'ya ki anne ve babası ona bir kez daha can verdi. Biz de böyle bir ortamda, ülkemizde sağlık turizmine hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Yaklaşık 10 gün önce nakil olan Andria'nın sağlık durumu da şu an çok iyi. Ülkemiz için gurur verici bir tablo. Daha önce de benzer bir ameliyatımız olmuştu, ailelerin ifadelerine göre, yaşadıkları yerde bu tür nakiller yapılamıyor. Türkiye'nin bu alandaki başarılarını duyunca da ülkemizi tercih ediyorlar. Andria sağlık sorunlarına bağlı olarak bazı sıkıntılar yaşamıştı, ancak gelecek yıl görseniz tanıyamazsınız." "SAĞLIK TURİZİMİ AÇISINDAN BÜYÜK BAŞARI" Andria ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Yavaşçan, sık kontroller nedeniyle 6 ay İzmir'de misafir olan aileyi ülkelerine mutlu bir şekilde göndermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Karaciğer ve böbrek yetmezliği sorunlarını bir arada yaşayan bir hastaydı. Öncelikli olarak karaciğer nakli olmasına karar verdik. İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli olduktan sonra maalesef böbrek yetmezliği ilerledi. Hemen böbrek nakli olamayacak durumda olduğu için yaklaşık bir yıl süreyle bazen ülkesine göndererek ama çoğunlukla hastanemizde hemodiyaliz tedavisini yönettik. Uygun şartlar oluştuğunda başarılı bir şekilde cerrahi ekibimiz ile böbrek naklini gerçekleştirdik. Sık olan kontroller nedeniyle 6 ay süreyle ülkemizde misafir olacak. Sonrasında daha uzun aralıklarla göreceğimiz için ülkesine göndereceğiz. Çocuk Nefroloji Kliniği olarak, Gürcistan'dan ikinci böbrek naklini gerçekleştirdik. Ayrıca Suriye ve Iraklı çocuk hastalara da böbrek nakli uyguladık. Çocuklara da böbrek nakli ve diğer diyaliz tedavilerini uygulayarak sağlık turizmi konusunda ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz. Ülkemiz şartlarında da üniversite hastanesi dışında çocuklara böbrek nakli uygulayabilen tek eğitim ve araştırma hastanesiyiz. Andria ve ailesini sağlıklı bir şekilde evlerine bir süre sonra da ülkelerine göndermenin bizde yarattığı mutluluğu tarif etmek mümkün değil."