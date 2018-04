(Görüntülü Haber) ALS hastalarına hastane çıkışı sonrası özel ambulans desteği

İSTANBUL, () –STEPHEN Hawking’in hayatını kaybetmesi sonrası tekrar gündeme gelen ALS hastalığı ile ilgili çalışma başlatan Beylikdüzü Belediyesi tüm İstanbul’u kapsayan özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Hastalık sonucu geçirilen nöbetle hastaneye gitmek zorunda kalan hastaların, hastane çıkışı sonrası yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulmak için harekete geçen belediye, tam donanımlı özel ambulans hizmetini devreye soktu. ALS Derneği verilerine göre İstanbul sınırları içerisinde yaşayan 150’nin üzerinde ALS hastası var ve bu hastaların 40’ı vücut fonksiyonlarının yüzde 90’ından fazlasını kaybetmiş yatalak hasta durumunda. Bu hastalar ise hastalık sonucu geçirdiği nöbetlerde ambulans hizmetinden yararlanarak hastanelere ulaşım sağlayabiliyor. Ancak hastalar oksijen makinasına bağlı oldukları için hastane çıkışı sonrası içinde elektrik bağlantısı bulunan bir araçla evlerine dönüş sağlamak zorunda kalıyorlar. Maddi imkânı el veren bazı hastalar bu araçları kendi imkânlarıyla temin edebiliyorken; bazı hastalar günlerce hastanede kalmak zorunda kalabiliyor. Çünkü tam donanımlı olan 112 acil ambulans bu hizmeti sağlayamayabiliyor. Hastaların yaşadıkları bu sıkıntıları bertaraf etmek isteyen Beylikdüzü Belediyesi ise vatandaşlara tam donanımlı özel ambulans hizmeti sunmaya başladı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önderliğinde hayata geçirilen projenin paydaşları ise ALS Derneği ve EMT Ambulans Servisi oldu. “HASTANEYE GİDİP DE DÖNEMEMEK İNSANA ÇOK ACI VERİYOR” 2008 yılında şeker hastalığına yakalanmasıyla aynı yıl ALS hastalığına yakalanan 61 yaşındaki Alaaddin Göçer de bu hizmetten yararlanacak hastalardan biri. Hastalığa yakalandıktan 1 yıl sonra vücut fonksiyonlarının yüzde 90’ını kaybetti. Şu an ise iletişimini sadece gözleri ile sağlayabiliyor. Alaaddin Göçer’in eşi ise onun gerçek bir hayat arkadaşı. Hasta eşine hala ilk günkü aşkla bakan Emine Göçer. Onun yaşadıkları ise çok zor. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Hastaneye gidişi ve özellikle çıkışı sonrası çok zorluk çektiklerini gözyaşlarıyla anlatan Emine Göçer, şöyle konuştu: “112’ye haber verdiğimizde hemen geliyorlar ve bizi hastaneye bırakıyorlar. Orada solunum cihazına bağlanıyor, aspire yapılıyor. Ancak tekrar 112’ye haber verdiğimizde bizi hastaneden alıp eve götürmüyor. Belediyenin sunduğu bu hizmet çok güzel. Çünkü bizim gibi binlerce insan var. Hastaneden dönüş anında parasında olmuyor insan. Oradaki olay sahiplenmek. Hastaneye gidip de dönemiyor insan. Bu çok acı veriyor insana.” “TAM DONANIMLI BİR AMBULANSLA EVİME ULAŞMAK BÜYÜK BİR NİMET” 63 yaşındaki İhsan Beyatlı ise 1.5 sene önce spor yaparken yürüyüşünde bozukluk olmasından şüphelenip hastaneye gitti ve 4 aylık araştırma sonucu ALS hastalığına yakalandığını öğrendi. 1 ay önce tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Beyatlı şu an konuşabiliyor ama 4-5 ay sonra bu yetisini de kaybetmekten korkuyor. Yalnız yaşadığı içinse ona kendisine bir yardımcı aldı. Ancak o bu hastalığını yenmek istiyor. Beylikdüzü Belediyesi önce ona Fizik Tedavi için özel öğretmen sözü verdi, saha sonra hastane çıkışı sonrası olan özel ambulans hizmetinden faydalanmasını sağladı. İhsan Beyatlı, yaşadığı mutluluğu, “Bir hasta için evden alınıp sedyeyle hastaneye getirilmesi ve hastaneden taburcu olduktan sonra eve getirilmesi büyük bir hizmet. Tam donanımlı bir ambulansla evime ulaşmak büyük bir nimet” sözleriyle dile getirdi. “ALS HASTALARININ HASTANE ÇIKIŞINDA EVE ULAŞIMINI SAĞLIYORUZ” İlçe sınırlarını genişleterek tüm İstanbul’a hizmet vermesi için geliştirilen projeyle ilgili bilgi veren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ, “Hem Beylikdüzü sınırları içerisinde yaşayan ALS hastalarına hem İstanbul’da ikamet eden ALS hastalarının taburculuk işlemleri hususunda bir sosyal sorumluk projesi başlattık.Acil durumlarda 112 devreye giriyor ve evden hastaneye bir şekilde ulaşımı sağlanıyor ancak hastaneye giden ALS hastalarının taburcu işlemleri sonrasında problemler vardı. Biz buna ücretsiz bir çözüm bulduk. EMT Ambulans Servisi de bizi bu konuda destekledi” ifadelerini kullandı. BU HİZMETTEN NASIL YARARLANILABİLİR? Bu hizmetten yararlanmak için öncelikle ALS Derneğine üye olmanız gerekiyor. Beylikdüzü Belediyesi ALS Derneğine kayıtlı olan hastaların bilgilerini EMT Ambulans Servisiyle, Ambulans bilgileri ise hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşıyor. Hasta ve hasta yakınları taburcu işleminden 2 saat önce EMT Ambulans Servisi ile iletişime geçip hastane bilgilerini veriyor. Bu işlem sonrası hastalar tam donanımlı ambulans ile evlerine kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor.