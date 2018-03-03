(Görüntülü Haber) Ağabeyi gibi umutla kalp nakli olmayı bekliyor

ORDU'da genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olan 6'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar (12), geçen Ocak ayında kalp nakli olarak sağlığına kavuşmaya başlayan lise 1'inci sınıf öğrencisi ağabeyi Seyfi Taşpınar (15) gibi umutla kalp nakli bekliyor.



Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Barış Taşpınar (42), buruk sevinç yaşıyor. 3 erkek çocuğundan 2'sinin doğuştan genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu belirten Barış Taşpınar, çocuklarından Seyfi'ye kalp nakli yapılmanın mutluluğunu yaşarken, umutla küçük oğlu Buğra'ya da nakil yapılacağı günü bekliyor.



Yıllardır kalp nakli bekleyen kardeşlerden lise 1'inci sınıf öğrencisi Seyfi Taşpınar'a, geçen ocak ayında İstanbul'da kalp nakli yapıldı. Raporlu olan ve okuluna devam edemeyen Seyfi, bir an önce iyileşerek okuluna devam etmek istediğini belirterek, kendisine organ bağışında bulunan aileye de teşekkür etti.



Ağabeyine kalp nakli yapılmasına çok sevinen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar da halen okula gitmeyerek raporlu evde dinlendiğini ve ilaçlı tedavi gördüğünü anlatarak, umutla kalp nakli olacağı günü beklediğini söyledi.



'DESTEK BEKLİYORUM'



Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Barış Taşpınar da çocuklarına evde babaannesinin baktığını, maddi durumu iyi olmadığı için ihtiyaç olan bazı ilaçları almakta zorlandığını belirtti. Taşpınar, "Çocuklarımda genetik kas hastalığı ve kalp yetmezliği hastalığı var. Küçük oğlumda kalp yetmezliği başladı, o da yeşil alana alındı. O da kalp nakli beklemekte. Hastanede kalma zor aşama. Hastanede kalmak, ilaçları, masraflarımız yetmiyor. Bu süreçte 2005 yılından beri Ankara, İstanbul ve Samsun'da hastanelerde uğraşmaktayım. Aldığım maaşım yetmiyor, ilaçların kimini karşılıyor. 15 çeşit ilaç var, ilaçların çoğunu karşılayamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımın yardımlarıyla buraya kadar geldim. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Maddi durumum yok, ilaçları almakta zorlanıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" dedi.



ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR



İki çocuğu rahatsız olduğu için organ bağışının önemini de aile olarak iyi bildiklerini, çocuklarından birinin hastanede kalp nakli olmasıyla kendilerinin de bağışçı olduğunu vurgulayan Barış Taşpınar, "Hastanede aile olarak biz de organ bağışında bulunduk. Duyarlı vatandaşlarımızın bağış yapmalarını biz de gönülden istiyoruz. İnşallah küçük oğlumda umutla kalp nakli bekliyor" diye konuştu.

