(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki Yasin ilik bekliyor

ADANA'da aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi ) hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Yasin Ege Pars, enfeksiyon tehlikesi nedeniyle adeta hapis hayatı yaşıyor. Minik Yasin'in ailesi oğullarının eski haline dönebilmesi için ilik nakli bekliyor. Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Pars ile ev kadını Esra Pars'ın geçtiğimiz temmuz ayında oğulları Yasin Ege'nin kolu kırıldı. Bu dönemde Yasin Ege Pars enfeksiyon kaptı. Ardından da aplastik anemi hastalığına yakalanan minik Yasin Ege, annesi Esra ile birlikte Adana'ya yerleşti. Her hafta kan nakli yapılan Yasin Ege, bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalıklara yakalanma riski nedeniyle evden dışarı çıkamıyor. DONÖRLER BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLURLAR Anne Esra Pars, oğlunun hastalığı nedeniyle Adana'da ailesinin evine yerleşmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: "Oğlumun kolu kırıldıktan sonra sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldık. Hastanede mi yoksa çok üzüldüğü için mi bilmiyoruz ama bir enfeksiyon geçirdi. Karaciğer enzimlerinin çok yükselmesi sonucu vücudu bunu atlamadı ve kemik iliği baskılandı. Şu anda Yasin'in ilikleri çalışmıyor. Aile ve akraba taramalarında şu ana kadar en yüksek yüzde 70'e kadar uyumlu ilik bulabildik. Bu değerde bir nakilde çok riskli. Gönüllü olarak ilik bağışında bulunmak isteyenlere sesleniyorum. Kızılay'a gidip gönüllü olduklarını söylerlerse bize yardımcı olabilirler. Zaten öncelikli olarak Yasin için arama yapılıyor. Gönüllü olarak donör olanlar hem bize hem de diğer hastalara umut olabilirler. Şu an ben bile oğlumun yanında maske takıyorum. Eve misafir kabul etmiyoruz. Hastaneye gidip gelme dışında Yasin dışarı çıkamıyor."