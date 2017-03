(Görüntülü Haber) 5 aylık bebeğin böbreklerinde 1 santimlik taşlar çıktı

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da ailesinin sürekli ağladığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü 5 aylık Efsanur Çekmez bebeğin böbreklerinde taş tespit edildi. Her iki böbrekte de yaklaşık 1 santim çapında ve birden fazla olduğu belirlenen taşlar ameliyatla alınacak. Afyonkarahisar'ın Gebeceler Beldesi'nde oturan Mehmet Akif ve Sultan Çekmez çiftinin üçüncü çocuğu Efsanur bebekte 2 aylıkken sürekli ağlama şikayeti baş gösterdi. Bebeğin rahatsızlığını anlayamayan aile Afyonkarahisar ve çevre iller de dahil birçok hastaneye başvurdu ancak bir sonuç elde edilemedi. Aile yaklaşık 10 gün önce Efsanur bebeği Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ultrasonda bebeğin her iki böbreğinde de en büyüğü yaklaşık 1 santim çapında ve birden fazla taş olduğu belirlendi. Sultan Çekmez, bebeğinin sürekli ağlaması üzerine götürdükleri doktorların ilaç verdiğini belirtirken, 3 ay sonra götürdükleri özel hastanede ise böbreklerinde taş olduğunu öğrendiklerini söyledi. Çekmez, "'Böbreklerinde taş var' deyince şaşırdık. Küçücük bir bebeğin böbreklerinde taş mı olur diye. Ancak çekilen ultrasonlarda bunu gördük. Bize 'irsi' dediler ancak ailemizde böyle bir rahatsızlık yok" dedi. Baba Mehmet Akif Çekmez de bebeklerinin böbreklerinde taş olmasına şaşırdıklarını aktarırken, önümüzdeki günlerde yapılacak bir dizi operasyonla taşların alınacağını kaydetti. Özel hastanenin üroloji uzmanı Op. Dr. Şaban Can, "İdrar kanalından girerek böbrek taşlarını temizleme 'Retrograd İntrarenal Cerrahi' uygulamasını uygun gördük. Bu uygulama ile kanala yerleştirilen stent idrar kanalını genişletmekte ve böylece böbrek içine ulaşmamıza imkan vermektedir. 3 hafta sonra sağ böbreğine girip temizleme işlemini yapacağız. Sonrasında sol böbreğin temizleme planlamasını yapacağız" diye konuştu.