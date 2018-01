(Görüntülü Haber) 3 yılda kalp rahatsızlığı olan 100 çocuğu sağlığına kavuşturdular

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof.Dr. Abdülkadir Babaoğlu, 3 yıl önce kurulan bölümlerinde anne karnında kalp sorununu tespit ederek, bebek doğduktan sonra müdahalede bulunduklarını, 3 yılda 100 çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladıklarını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde hastalar için zorlu süreç olan kalp ameliyatları yapılıyor. Hastanede çocuk kalp cerrahisine başlamasından 3 yıl geçmesine rağmen 100 hastanın başarıyla ameliyatı yapıldı. Çocuk kalp ameliyatlarında başarı oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdülkadir Babaoğlu, şöyle dedi: "100 vakamızı başarıyla ameliyat ettik. Bu nedenle oldukça mutluyuz. Bunların çoğu, doğuştan kalp hastalığı olduğu için, yeni doğan döneminde ameliyat edilen bebekler. Oldukça zahmetli ameliyatlar bunlar. Bölüm ve hastane olarak, anne karnında kalp hastalığı tanısı yaptığımız için önceden yoğun bakım planlaması da yapıyoruz. Doğmadan önce tanısını bildiğimiz için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Yapılacak ameliyatı planlıyoruz ve doğumdan sonra ameliyat olduktan sonra da yoğun bakım şartlarında da takip ederek başarılı sonuçlar elde etmiş oluyoruz." Doğu Marmara bölgesinde bu tür ameliyatları yapan tek merkez olduklarını ifade eden Babaoğlu, şöyle devam etti: "Maalesef ülkemizde özellikle doğuştan kalp hasatlıklarına yönelik cerrahi girişimler oldukça az merkezlerde yapılıyor. Doğu Marmara bölgesinde bu işi yapan tek merkez biziz. Tabii pediatrik kardiyologlar her yerde var aslında Türkiye'de ama doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi operasyonların yapıldığı merkezler son derece az. Bunun nedeni bu bilim dalının yeni gelişmekte olması. Büyük merkezlerde metropollerde istenen sayılarda var. Ama diğer merkezlerde doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi girişimleri yapan cerrahların sayısı oldukça az. Türkiye'deki doğuştan kalp hastalıklarının oranı hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi aynı. Binde 6 ve 8 arasında değişiyor. Kocaeli bölgesinde de yaklaşık olarak yılda 30 bin çocuk doğuyor. Bunların da yaklaşık 250'si doğuştan kalp hastası olarak doğuyor. Tabii çevre illeri düşündüğümüzde, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Zonguldak'a kadar uzanıyor bu bölge, bu oranın büyüklüğü anlaşılmakta. Dolayısıyla böyle merkezlere ihtiyaç var. Tabii bizim merkezimiz de gelişerek, büyüyerek bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor bu durum. Tek bir nedeni yok, ne yazık ki özellikle ülkemizde akraba evliliklerinin sık olması da bunların daha fazla olmasına da yol açıyor. En önemli etkenlerden biri bu diyebiliriz. Annenin hamileyken kullandığı ilaçlar ve radyasyona maruz kalması gibi faktörler de söz konusu." Hastanede çocuk kalp cerrahisi ile ilgili başarılı ameliyatların gerçekleştiğini belirten Çocuk Kalp Cerrahi uzmanı Doç.Dr. Oğuz Omay ise şöyle konuştu: "Aslında hastanemizde kalp cerrahisiyle ilgili bütün ameliyatları yaptığımızı söyleyebilirim. Ama özelde çocuk kalp cerrahisiyle ilgili 0-18 yaş arası yapılacak tüm ameliyatları, kalp nakli hariç burada yapabiliyoruz. Biz çocuk kalp cerrahisine başlayalı yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yılda 100'üncü vakamızı başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Hastanemizde bunun dışında diğer büyük ameliyatların hepsi yapılıyor. Suriyeli bir ailenin çocuğunu ameliyat ederek 100'üncü vakamızı tamamlamış olduk. Down sendromlu çocuklarımızda kalp hastalıkları çok fazla görüldüğü için bizim de down sendromlu hastalarımız oldu. Bunlar özel çocuklar, bunları daha sonra kontrole geldiklerinde gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz."