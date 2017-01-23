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(Görüntülü Haber) 200 kiloluk bakkalın tek arzusu zayıflamak

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bakkalllık yapan ve 200 kiloya ulaşan 24 yaşındaki Ali Çetinel, zayıflayıp sağlıklı bir yaşam sürmek istediğini söyledi. İlçeye bağlı Merkez Mahallesinde oturan...

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bakkalllık yapan ve 200 kiloya ulaşan 24 yaşındaki Ali Çetinel, zayıflayıp sağlıklı bir yaşam sürmek istediğini söyledi. İlçeye bağlı Merkez Mahallesinde oturan Ali Çetinel 7 yaşından bu yana kilo aldığını belirtti. İşlettiği bakkal dükkanında sürekli oturarak çalışmasının da kilo almasından etkili olduğunu kaydeden Çetinel, tatlı ve çikolata gibi yiyecekleri sık sık tükettiğini anlattı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene olduğunu söyleyen Ali Çetinel, doktorların mide balonu tedavisi önerdiğini belirterek, "Bu operasyon için 5 bin lira istendi. Ancak benim bu parayı ödemem mümkün değil. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

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