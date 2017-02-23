(Görüntülü Haber) 2 kardeşin ishal ve kusmasına yıllardır teşhis konulamadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 11 yaşındaki Menekşe ile 1 yaşındaki Melek Demir kardeşlerin ishal ve kusma şikayetine çare bulunamadı. Anne ve baba maddi beklenti içinde olmadıklarını, yaşıtlarına göre gelişimi düşük olan çocuklarının hastalığına çare bulunmasını istediklerini söyledi. Manavgat'ta oturan 34 yaşındaki Emine ile 35 yaşındaki Uysal Demir çiftinin kızları Menekşe ve Melek, doğduktan bu yana kronik ishal ve kusma hastalığıyla mücadele ediyor. Menekşe'nin doğumundan 10 gün, Melek'in doğumundan 13 gün sonra başlayan rahatsızlıklarına doktorlar teşhis koyamadı. Teşhis konulamadığı için kardeşlerin tedavileri de yapılamadı. 'İSHALİNİN ADI YOK' Emine Demir, bu rahatsızlıkla ilk olarak Menekşe'nin doğumundan 10 gün sonra tanıştıklarını belirterek, o zaman Konya'da oturduklarını ve gittikleri özel hastanede Menekşe'nin 1.5 ay gözetim altında kaldığını, ancak doktorlar bir teşhiste bulunamadıkları için kendilerini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde yönlendirdiklerini söyledi. Emine Demir, "Çapa Tıp Fakültesi'nde 1.5- 2 ay kaldık ama hiçbir teşhis konulamadı. Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi takip ediyordu. Meram Tıp Fakültesi'nde de teşhis konulamadı, doktor Ege Üniversitesi'ne gönderdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 9 ay kaldık. Menekşe 9 ay boyunca TPN denilen besin serumuyla beslendi. Bütün vücudu ameliyat izi. Şu anda 4'üncü sınıfa gidiyor ama, gelişim olarak yaşıtlarından 3-4 yaş geride" dedi. KARDEŞİNDE DE AYNI RAHATSIZLIK Geçen yıl mart ayında kızları Melek'in doğduğunu aktaran Emine Demir, "Melek'te de aynı ishal, aynı kusma devam ediyor. Melek'i de 1 senedir Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi takip ediyor. Hiç teşhis konulamıyor. Geçen hafta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittik. Çocuklara birçok test yapıldı. Dün sabah telefon geldi 'çocuklarınızda hiç bir şey yok' diye. Teşhis konulamamış" diye konuştu. 'MADDİ BEKLENTİMİZ YOK, ÇARE ARIYORUZ' Çocukların rahatsızlığı nedeniyle çok büyük stres yaşadıklarını, büyük kızının bazen günde 50 kez tuvalete çıktığını kaydeden Emine Demir şöyle devam etti: "Çocuklarımızı kaderlerine terk etmek istemiyoruz. İshallerinin durmasını, adının konulmasını istiyoruz. Türkiye'de, dünyada böyle bir hastalığı tedavi eden doktor arıyoruz. Kimseden maddi beklentimiz yok. Benim çocuklarıma teşhis konulmasını, tedavi edilmesini istiyorum." İlkokul 4'üncü sınıfa giden Menekşe'nin başarılı bir öğrenci olduğunu ve okulda da çok sevildiğini kaydeden Emine Demir, "Okulda arkadaşları seviyor, çok uyumlu ve çok akıllı bir çocuk. İkisi de çok akıllı. Şu anda Menekşe çok tedirgin, 'Melek de benim gibi oldu anne, benim gibi ishal' diyerek o kadar üzülüyor ki" dedi. BABA: ÇARE BEKLİYORUZ İlçede esnaflık yapan saba Uysal Demir de çocuklarının teşhis konulamayan hastalıkları için, şunları söyledi: "Büyük kızımın doğduktan 10 gün sonra başladı ishali, 11 yaşında hala devam ediyor. 11 aylık kızımın da doğumundan 13 gün sonra başladı. Bu duruma hiçbir teşhis konulamadı. Çaresiz durumdayız. Buna bir çare bekliyoruz doktorlarımızdan. are istiyoruz."