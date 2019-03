(Görüntülü) Genç tıpçılardan çocuk hastalıkları akademisi

İSTİNYE Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği tarafından Prof. Dr. Ozan Özkaya danışmanlığında bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Çocuk Hastalıkları Akademisi'nde çocuklarda sık görülen hastalıkların yanısıra, temel yaşam desteği, metabolik programlanma, doku ve organ naklindeki son gelişmeler konuşuldu.





İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi'nde düzenlenen 'Çocuk Hastalıkları Akademisi'nde bir araya gelen akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri pediatrik vakalara çok yönlü bakışı ele aldı. Sempozyuma İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Karaöz, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi Başhekimi Dr. Orçun Okur, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Cem Özdeliorman, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi ve diğer tıp fakültelerinden gelen öğrenciler katıldı. Sempozyumda, çocukluk çağında sık görülen sık görülen durumlar tartışıldı.





BİRÇOK SAĞLIK PROJESİNE İMZA ATTILAR





'Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre' adlı bir sunum yapan Prof. Dr. Erdal Karaöz, "İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırmacı hekimler yetiştirmeyi hedefliyor.Biz de birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize bu misyonu vermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz okula başladıkları andan itibaren hem kliniklerle temasta bulunuyorlar, hem de araştırma laboratuvarlarımızda hocalarımızla beraber birçok TÜBİTAK projesinde görev alıyorlar. Bu da onlara fazlasıyla bir özgüvene sahip olmalarını sağlıyor. Bundan dolayı birinci sınıftan itibaren çeşitli etkinlikler yapmaya başladılar ve sahadalar. Kızılay'ın kan verme projesinde kan alıyorlar, TÜRKÖK'te yer alıyorlar. Akademik ve bilimsel yeteneği güçlü toplantılar yapıyorlar. Buradaki toplantının konu başlığına baktığımızda kök hücre naklinden tutun organ nakillerine kadar giden bilimsel bir deniz yaratmışlar. Çok değerli konuşmacılar bugün burada" dedi.





ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI MASAYA YATIRILDI





Sempozyumun danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Ozan Özkaya, "İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı olarak bizim amacımız araştırmacı, bilimsel düşünen, etik değerleri ve kanıta dayalı tıbbı benimsemiş, ülke sorunlarından haberi olan evrensel bilgiye katkıda bulunacak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak hekimler yetiştirmektir. Bu tür bilgi paylaşım platformlarının öğrencilerimizin bilimsel ve akademik gelişimi yönünden çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu tür sempozyumlarla hem bilimsel olarak kendilerini geliştiriyorlar hem de sosyal bir ortamda meslektaşlarını tanıma fırsatı buluyorlar. Çocukluk çağında sık görülen hastalıkların yanı sıra bazı bilimsel güncel gelişmelere de değindik. Anne karnında programlanma, yeni doğanda metabolik taramalar, çocuklarda eklem ağrıları, besin alerjileri, çocuklarda ilk yardım, bunun yanı sıra organ nakliyle ilgili oturumlarımız oldu. Burada böbrek ve karaciğer naklinin yanı sıra kemik ve kök hücre nakli konusunda öğrencilerimize bir sunum yaptık" diye konuştu..





SEMPOZYUMLAR SERİSİ DEVAM EDECEK





İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Cem Özdeliorman ise sempozyumun ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:





"Biz birlik olarak çocuk hastalıklarına özellikle sosyal medyada çok fazla önem verilmediğini fark ettik. Bunun her zaman atlanıldığını düşündük. Birliğimizin ilk düzenlediği sempozyumunda bu nedenle ilk olarak çocuk hastalıklarını konuşmak istedik. Şu an bulunduğumuz hastanenin de en kuvvetli dallarından biri pediatri olduğundan dolayı hocalarımızın tecrübesi ve uluslararası standartlarda yaptıkları sunumlardan faydalanarak böyle bir sempozyum hazırladık. Burada Tıp Fakültesi 1. sınıftan 5. sınıfa kadar birçok öğrencimiz var. Her seviyedeki hekim adaylarına yönelik sunum yapacak hocalarımız. Umuyoruz bu sempozyum geleneksel hale gelerek ileri yıllarda da devam eder. Amacımız bu sempozyumu kongre boyutuna taşımak."





Tüm gün devam eden sempozyumda; Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre, Kemik İliği Nakli, Solid Organ Nakli Bağırsak İkinci Beynimiz mi?, Çocuklarda Temel Yaşam Desteği, Olgularla Besin Alerjileri, Olgularla Eklem Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım, Metabolik Programlanma, Yenidoğan Taramaları başlıklı konularda sunumlar alanında deneyimli İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.