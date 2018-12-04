(Görüntülü) Eskişehir'de 'Bir nefes kadar acil mi?' kampanyası

ESKİŞEHİR'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 'Bir nefes kadar acil mi?' adı altında kampanya düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, 112'ye 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', 'Telefon kapandı, onun için aradım' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi asılsız ihbarların yapıldığını söyledi.



İl Sağlık Müdürlüğü'nde 'Bir nefes kadar acil mi?' kampanyası için tören düzenlendi. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, toplumun 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyayı düzenlediklerini söyledi. Bilge şöyle konuştu:



"Eskiden ambulans yok denilirken, acil istasyonu yok denilirken, ulaşım süreleri yarım saat, 20 dakika gibi ölçülürken, artık şu an Eskişehir itibariyle 10 dakikanın altında yüzde 95 ulaşımımız var hastalara. Bu gelinen noktada hem yaptığımız hizmetleri göstermek, hem de bu 112 acil telefonunun uygunsuz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek adına bir kampanya düzenledik. Ve bunun sloganını da 'Bir nefes kadar acil mi?' diye koyduk. Bunun temel nedeni şu; sadece 112 ağır vakaların dışında bu telefon numarasının kullanılması ve bununla olası bir gecikmelere sebep olabileceği, bizim hem çağrıyı almada gecikmemize, hem de hastaya ulaşmada sıkıntılar yaşamamamıza neden olabileceği. Yani sizin için acil olan telefonunuzun çalışıp çalışmadığı, ama orda bir nefes kadar acil bir durum var. Ve bizim için acil demek, saniyelerle ifade edilen bir durum ve siz buna engel oluyorsunuz ve bunun vebalini taşıyorsunuz. Baktığınız zaman 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', Ttelefon kapandı, onun için aradım', 'Sevgilimden ayrıldım', 'Telefon pun girin diyor, yardım eder misiniz?' şeklinde çeşitli çağırılara muhatap oluyoruz ki; bunlar gerçekten çok ciddi yüzdelerle ifade ediliyor. Kimi zaman yüzde 60 oluyor, kimi zaman yüzde 80'lere varıyor aylara göre. Bu nedenle de biz burada toplumu bilinçlendirmek adına, hem de acil haftasını kutlamak adına böyle bir organizasyona başladık."



YÜZDE 89 ASILSIZ İHBAR



Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da son 10 ay içerisinde 112'ye 478 bin 544 çağrı geldiğini, bunun 52 bin 53'ünün gerçek vaka olduğunu söyledi. Yapılan ihbarların yüzde 89'unun asılsız olduğunu açıklayan Dr. Pala, "112 ne zaman aranır? Trafik kazası, şeker koması, kalp krizi, felçler, yüksekten düşme, yüksek tansiyon, ciddi yaralanmalar, kanamalar, bilinç kaybı, zehirlenmeler, yanık, çocukların yüksek ateş, elektrik çarpması, havale, suda boğulma gibi vakalarda aranır. Acil bir yaralanma veya hastalık durumunda dakikalar, hatta saniyeler bile önemlidir. Maalesef gereksiz yere 112'yi meşgul edildiğinde dakikalarca zaman kaybedilmekte ve belki gecikmeden dolayı ölümler olabilmektedir. Bu nedenle insanlar, bir gün kendilerinin de ambulansa ihtiyaçları olabileceğini unutmayarak 112'yi gereksiz aramamalıdır" diye konuştu.



Toplantının ardından 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile birlikte sağlık görevlileri Eskişehir- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili broşürler dağıttı.

