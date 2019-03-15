(Görüntülü) Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Gizem KARADAĞ-Özgür ALTIN/ANKARA, () - GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olarak sahiplerini buldu.





Güven Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu. Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu’nun oylarıyla belirlenen ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olmak üzere iki kategoride bu yıl iki proje ve iki bilimsel araştırma ödüle layık görüldü.





‘GENÇ ARAŞTIRMACILARI VE ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ’





Nitelikli çalışmalar yapan genç araştırmacıları, geleceğe yön verebilecek etik değerlere sahip olan tüm genç araştırmacıları ve çalışmaları desteklediklerini kaydeden Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz Evcik, “Bu yıl 19 tane başvurumuz vardı. Bu başvurulardan, ‘Temel Tıp Alanı’nda iki ve Genç Araştırmacı Proje Destek kapsamında iki başvuruyu ödüle layık bulduk” dedi.





‘ÖĞRENME VE UYKU BOZUKLUĞUNU ÜRİDİN TEDAVİSİYLE GİDEREBİLDİĞİNİ GÖSTERDİK’





Uludağ Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Büşra Öcalan, aldıkları ödülün ‘En iyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ olduğunu söyledi. Öcalan, “Üridin tedavisinin uyku yoksunluğu oluşturulan hayvanlarda öğrenme, bellek fonksiyonları üzerine olan etkisini inceleyen çalışmamız ile bu ödülü aldık. Çalışmamız da uyku yoksunluğunun olumsuz etkilerini ele almak istedik. Özellikle üniversite öğrencilerinin vize ve final haftaları dönemlerinde uykusuz kaldığını düşünerek, uykusuzluk performansının onların bellek fonksiyonlarına nasıl etki ettiğini öğrenmek amacıyla böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Yaptığımız çalışma sonrasında uyku yoksunluğunun neden olduğunu, öğrenme bozukluğunun üridin tedavisiyle giderilebildiğini göstermiş olduk” diye konuştu.





‘ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLDÜ’





Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Çığır Avcı da, “Meme kanseri üzerine çalıştık. Sadece kanser hücreleri ile değil, kanser kök hücreleri ile çalıştık. Kanserin kök hücresini öldürmeden kanseri tedavi edemeyiz. Çalışmamız önemli bir gelişme olarak kabul edildi. Ödüle layık görüldü. Teşekkür ediyorum” dedi.





‘ÖDÜLÜMÜZÜ ÇALIŞMAMIZDA KULLANACAĞIZ’





Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Burak Arslan, çalışmalarının ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ne layık görüldüğünü söyleyerek, ödüllerini çalışmalarında kullanacaklarını belirtti.





‘YAĞ HÜCRELERİNİ KASA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’





‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ aldığını söyleyen Biyomedikal Mühendisi Şeyda Göker ise, “Şuan laboratuvarımızda yağ hücrelerinin kas hücrelerine dönüştürülmesini çalışıyoruz. Liposuction (yağ aldırma) operasyonunda arta kalan yağ hücrelerini alıp izole edip, yapı iskelesi kullanarak kasa çevirmeye çalışıyoruz. Aktif bir şekilde başarı elde ediyoruz. Projemiz devam ediyor. İlk sonuçlarımız umut vaat ediyor. Çalışmamızın başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.



