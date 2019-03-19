Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

(Görüntülü) Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. TBMM Plan ve Bütçe...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki merkezin açılışına Elvan'ın yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, hayırsever Cumhur Alp, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında önemli atılımlara imza attığını dile getiren Lütfi Elvan, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik altyapı itibari ile değil, hekim kalitesi, hekim niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda Türkiyemize ve ülkemizdeki hastanelere Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor va bu her geçen gün artıyor" dedi.

Konuşmanın ardından ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328