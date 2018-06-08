(Görüntülü) Bakan Demircan: Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Elbette Türkiye’nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını artırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını artırdık. Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ancak ha deyince olmuyor" dedi. Çorum'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İskilip ilçesine gitti. Burada İskilip Devlet Hastanesi açılış programına katıldı. İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Demircan konuşma yaptı. Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini dile getiren Bakan Demircan "Şu anda 24 Haziran vesilesiyle bir seçim yapacağız. Aslında bu seçimi yaptık biz. 1 yıl önce 16 Nisan 2017'de milletimiz bir karar verdi. 'Parlamenter sistemle sorunları çözemiyoruz. Bu sorunları çözecek daha demokratik millet iradesinin daha etkili olacağı başkanlık sistemine geçelim' dedi. Bu kararı milletimiz tasdik etti, onayladı. Bu seçimde yapacağımız aslında bu kararı uygulayacağız, aldığımız kararı hayata geçireceğiz. Biz neden bunu değiştirdik. Parlamenter sistem denilen bir sistem de var" dedi. Kendisinin de genel cerrah olduğunu söyleyen Bakan Demircan, "Ben de hastanede çalışarak bugüne geldim. Bu hastanelerin o dönemde vatandaşımızın hastanede neler çektiğini biliyoruz. Bir katta bir özel oda var ya da yoktu. O odaya yatabilmek için de bir sürü torpil bulmanız gerekiyordu. Hatırlı bir tanıdığınız olması gerekiyordu. Ama şimdi bütün odalar mükemmel" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Elbette Türkiye’nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını artırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını artırdık. Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ancak ha deyince olmuyor. Yani bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 sene sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından ise en az 10-12 sene netice alıyorsunuz. Ama sevindirici durum şuanda yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor. Açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te. Diğer taraftan uzman hekim açığımız biraz daha zaman alacak. Göreve geldiğimde yılda 6 bin tıpta uzmanlık kontenjanı vardı. Yani 6 bin doktorumuz uzman olmak üzere uzmanlık sınavlarına girip, uzmanlık eğitimine başlıyordu. Şimdi 8 bin doktorumuz uzmanlık eğitimine katılıyor bu sene. Bundan sonra bunu giderek daha da artıracağız. Mevcut uzmanlarımızı nüfusa göre, ihtiyaca göre, mesafeye göre, adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. Haziran kuramız var. Şimdi bu Haziran'da uzmanlar, pratisyen hekim arkadaşlar kura çekecek." Bakan Demircan'ın konuşmasının ardından hastanenin açılış kurdelesi kesildi. Öte yandan program sırasında bir vatandaş Bakan Demircan'ın yanına gelerek üç yıldır hastaneyi yapan müteahhitten alacağı olduğunu ve alamadığını belirterek yardım istedi. Bakan Demircan, görevlilere konu ile ilgilenmelerini söyledi. Daha sonra vatandaş polis tarafından uzaklaştırıldı.