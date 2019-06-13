(Görüntülü) 6 yıl sonra nakille sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Eren Ceviz (34), 6 yıl sonra sağlığına kavuştu. Ceviz'in nakil sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu. Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Ceviz, 2013 yılında yüksek hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize girmeye başlayan Eren Ceviz, 6 yıl boyunca nakil için sıra bekledi, ama bir türlü gerçekleşmedi. Umutları her geçen gün tükenmeye başlayan Eren Ceviz, 4 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil için başvurdu. Sıra beklemeye başladı. 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan, 1 Haziran günü de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın ailesi tarafından bağışlanan böbreği, 7 Haziran'da nakil için sıra bekleyen Eren Ceviz'e nakledildi. Sağlığına kavuşan Çakmak'ın ilk işi, kana kana su içmek oldu. 'YENİ BÖBREĞİYLE YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAK' ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Eren Ceviz'e nakledilen böbreğin normal bireylerdeki gibi çalıştığını belirterek, "6 yıl boyunca diyalize girmek hasta için sıkıntılı bir süreçti. Hastamız Keşan'dan nakil yaptığımız hastalardan da esinlenerek merkezimizin adını duydu ve 4 ay önce nakil için başvuru yaptı. Bu kısa süre zarfında böbrek çıktı. İlimizde 27 Mayıs'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan hastamızda 1 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları da bu acılı zamanda çok özverili davranarak organlarını bağışlama kararı aldı. 7 Haziran'da Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtik. İki böbrek Çanakkale’de kalırken, karaciğer ise Bursa’ya gitti. Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile bir böbrek Eren Bey'e uygun olduğu için kendisini merkezimize davet ettik. Nakil sonrası böbreği normal bireyler ile aynı seviyeye geldi. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Yeni böbreğiyle yeni bir hayata başlayacak" dedi. 'ÇOK MUTLUYUM' Rahatsızlığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiği ifade eden Eren Ceviz ise "Böbrek yetmezliğine 28 yaşında yakalandım. 6 yıldır diyalize giriyorum. Böbrek nakli için internette araştırma yaparken ve ablamın da tavsiyesiyle ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. 4 ay içerisinde gelen sıra ile böbrek nakli oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.