(Görüntülü) 36 saatte 9 böbrek, 2 karaciğer nakli

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da özel bir hastanenin organ nakli merkezi ekibi, 36 saat boyunca ameliyathaneden hiç çıkmadan, 9 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan ekip, 3'ü kadavra, 6'sı canlıdan böbrek ile 1'i canlıdan, 1'i kadavradan 2 karaciğer nakli sonunda önlüklerini çıkarabildi.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, geçen hafta 36 saat boyunca verici ameliyatlarıyla birlikte yaklaşık 20 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti. “Ameliyathaneden hiç çıkmadık" diyen Prof. Dr. Demirbaş, “Organ naklinde planlanan ameliyatlar dışında bağışlanan organlar çıkınca acilen yapılması gereken organ nakli ameliyatları gündeme geliyor. Önemli olan bu ameliyatların hepsinin başarıyla bitmesi. Ekibimiz organ naklindeki bu ruhu, zamanlamayı ve çalışma tarzını gayet iyi benimsemiş bir ekip. Organ nakli sayımızın çok yüksek olmasının nedeni de hastalarımızın ameliyat hakkını geciktirmemek" diye konuştu. Çoğu zaman 'Bu kadar ameliyatı nasıl yapıyorsunuz?' sorusunun gündeme geldiğini kaydeden Prof.Dr. Demirbaş, “O da bizim sırrımız" dedi.



'SADECE AMELİYATLAR ARASINDAKİ KISA MOLADA ÇIKTIM'



36 saat boyunca sadece ameliyat aralarında ameliyathaneden çıkabildiğini anlatan Prof. Dr. Demirbaş, “Burada önemli olan biz değiliz, ameliyata aldığımız bu hastaların sağlığına kavuşması. 36 saat boyunca yaşanan, düzenli bir karmaşaydı. Hiçbir hata yapmadan tabii ki" diye konuştu. Bir cerrah olarak ameliyathaneden çıktığında kendini mutlu hissettiğini ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, “Hep şuna inanırım, herkesin yaşama katkıda bulunacağı bir alan vardır. Biz de ekibimizle birlikte yaşama katkıda bulunabileceğimiz en iyi alan olarak görüyoruz. O nedenle bizim için yorgunluğun hiçbir önemi yok. Bu iş, bizim işimiz. Böyle çalışıyoruz. Böyle de çalışacağız. Çünkü aslolan hayattır" dedi.



'36 SAAT BOYUNCA GÜN YÜZÜ GÖRMEDİK'



Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise, 36 saat boyunca gün yüzü görmeden ameliyathanede olduklarını söyledi. Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Hem canlıdan planlı olan karaciğer nakli hem de Türkiye'nin değişik yerlerinden organ bağışı olunca böyle bir tempoya girdik. 9 böbrek ve 2 karaciğer nakli yaptık. Zorlu ama başarılı ve güzel bir süreç oldu. 36 saat boyunca ekip uyumadı. Ameliyathane dışına çıkamadık. Gün yüzü görmedik açıkçası. Bu sürede ameliyattan ameliyata koştuğumuz için çay ya da kahveyi bile bir iki bardak içebildik" dedi. Zaman zaman böyle tempo yaşadıklarını kaydeden Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Tabi başarılı ameliyatlar olunca yorgunluğu unutuyoruz. Hele de servise çıkıp hastalarımızı iyi görünce bu bizim için mükemmel bir duygu. Yorgunluk kalmıyor. Böbrek nakli olan 9, karaciğer nakli olan 2 hastamızın da durumları iyi. Bir kısmı taburcu oldu bir kısmının tedavisi devam ediyor" diye konuştu.



'YETER Kİ BAĞIŞ YAPILSIN BİZ HEP HAZIRIZ'



Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin de, Türkiye'de böbrek hastası 60 bin kişinin diyalize girdiğini, bu hastaların sadece 22 bininin nakil için bekleme listesinde bulunduğunu hatırlattı. Dr. Yücetin, “Çünkü bizim bağışlarla yaptığımız nakil sayısı 500-600 kadar. Yaklaşık 40 bin hastanın bir organ çıkabileceği umudu bile yok" dedi. Organ nakli ekiplerinin büyük özveriyle çalıştıklarını belirten Dr. Yücetin, “Toprak olacak organları bizlerin vasıtasıyla hasta insanlara bağışladıkları zaman gecemizle gündüzümüzle, evimize gitmeden, çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden, yemek düşünmeden bu işi yapmaya hazırız. Bizim amacımız bu hasta insanlara hayat vermek. Bunu da ancak bağışlanan organlarla yapabiliriz. Bağış yapılsın biz hep hazırız" dedi.



'NAKİL YAPTIĞIMIZ ÇOCUĞUN İYİ OLMASI İÇİN DUA ETTİM'



Yaklaşık 11 yıllık cerrahi hemşiresi olan Halil İbrahim Güer, 36 saat boyunca ameliyathaneden sadece 5 dakikalık molalarda çıktıklarını söyledi. Güer, “Molaya çıksak bile aklımız ameliyathanedeydi. Amacımız bir an önce ameliyatı bitirmekti" dedi. İşini severek yaptığını, çoğu zaman ailesine ayıracağı zamandan ödün verdiğini söyleyen Güer, “Buradaki cerrahi ekibi, eşimden ve çocuğumdan daha fazla görüyorum. Fedakarlık gerekiyor. Kolay iş değil ama mutlu bir iş. Özellikle çocukların nakilden sonra normale dönmesi bana ayrı mutluluk veriyor. Ameliyathaneden 36 saat sonra çıktığımda nakil yaptığımız bir çocuğun iyi olmasını diledim, dua ettim" dedi.



'İLK İŞİM GÖKYÜZÜNE BAKIP DERİN NEFES ALMAK OLDU'



Cerrahi hemşiresi Barış Çatar ise, “O saatler için 'Anlatılmaz yaşanır' cümlesi geçerli" dedi. Çok yoğun ve yorucu tempoda dişlerini tırnaklarına katıp hastaların iyi olması için çalıştıklarını anlatan Çatar, “Organ nakli gönül işidir. Organ nakli hayat kurtarır. Yine öyle bir tempo olsa yine aynı şekilde çalışırız" dedi. 36 saat boyunca sadece su içtiğini, çay ya da kahve içmeye zamanı olmadığını belirten Çatar, “Ameliyathaneden çıkınca önce gökyüzüne baktım. Çünkü güneşi görmemiştik. Derin bir nefes aldım. Yaptığım ilk iş bu oldu. Şükrettim. 'Bugünü de kazasız atlattık' dedim" diye konuştu.



'ORGAN NAKLİ GÖNÜL İŞİDİR'



Cerrahi hemşiresi Sefanur Kaya da, 36 saat boyunca ameliyathaneden ameliyathaneye koştuklarını anlatarak, “Vakalar arasında sadece 5-10 dakika dinlenebildik. Organizasyonun hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Yorucu ama güzel bir tempoydu. Organ nakli gönül işidir. Bir sürü insanın hayatına dokunmak, yararlı olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.



Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi İsmail Gırlıoğlu da 10 ameliyathane, 17 hemşire, 11 anestezi kadrosu ve yardımcı personelle birlikte 50 kişilik bir ekip olarak 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.