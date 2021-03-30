Giresun'da sağlık çalışanı Corona Virüse yenik düştü

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde poliklinik sekreteri olarak görev yapan 45 yaşındaki Özlem Hun Altürk, yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Giresun Prof. Dr. A İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde 2005 yılından itibaren poliklinik sekreteri olarak çalışan Özlem Hun Altürk, bir süre önce yakalandığı corona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Altürk, dün gece yaşamını yitirdi.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Özlem Nuh Altürk’ün cenazesi öğle saatlerinde çalıştığı hastaneye götürülerek düzenlenen törenle mesai arkadaşlarından helallik alındı. Daha sonra Kayadibi Camii'ne götürülen Özlem Nuh Altürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

AydınSes Medya ailesi olarak Sağlık Emekçisi Özlem Hun Altürk'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.