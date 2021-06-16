Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette

Giresun'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Giresun, 112 Acil Çağrı Merkezimiz #YakıştıMıYakıştı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezleri, ilde aktif durumda. Çok yakında tüm Türkiye'de; 112 ACİL DURUMDA TEK NUMARA OLACAK" paylaşımında bulundu.

Tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Giresun'da kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" törenle hizmete girdi.