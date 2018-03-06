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Gıda Bankası ‘Fazla Gıda’yı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Gıda Bankası, israfın önüne geçmek ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için ‘Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Platformu’ ile işbirliği yaptı. Paylaşma kültürünü yaygınlaştıran...

Gıda Bankası ‘Fazla Gıda’yı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Gıda Bankası, israfın önüne geçmek ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için ‘Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Platformu’ ile işbirliği yaptı. Paylaşma kültürünü yaygınlaştıran işbirliği sayesinde, marketlerdeki son tüketim tarihi yaklaşmış ürünler, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile El Ele Yaşam Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Gıda Bankası, kurulduğu günden beri, her yaş ve her kesimden ihtiyaç sahibine elini uzatmaya devam ediyor. Gıda israfını önlemenin farklı kurumların işbirliğini gerektirdiği gerçeğinden hareket eden Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası, bağış alan gıda bankaları ile bağış veren gıda işletmelerini bir araya getiren Fazla Gıda Platformu ile işbirliği yaparak gücüne güç kattı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

‘Fazla Gıda’, 2017 yılında, fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası’nın da paydaşı olduğu ve işletmelere yönelik kapalı devre bir platform olarak çalışan bir sistem. Web tavanlı modern yönetim sistemini kullanan ‘Fazla Gıda Platformu’ içinde yer alan firmalar; satılamayan, son kullanma tarihi gelmemiş ve besin değerleri yerinde olan gıdaları için bağış ilanı oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacı ile kurulmuş olan gıda bankaları ve dernekler ise ilana başvuruyor ve bizzat giderek ürünleri teslim alıyor.

GIDA BANKASI İLE FAZLA GIDA ÇÖPE DEĞİL, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile El Ele Yaşam Derneği’nin ortak yürüttüğü gıda bankası, Fazla Gıda Platformu üzerindeki anlaşmalı marketlerden gelen ürünleri her gün paketleyerek aynı gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Şarküteri ürünlerinden deterjana, bebek bezinden meyve ve sebzelere uzanan geniş bir yelpazedeki malzemeleri içeren marketlerdeki stok fazlası ürünler, günlük olarak ailelerin evlerine giriyor.

(FOTOĞRAF)

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