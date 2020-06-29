Geleneksel Pazar ! Vücudunuza ve ruhunuza 'iyi gelecek'
Emirgan Reşitpaşa’daki Geleneksel Pazar, yediğine içtiğine özen gösterenlerin yeni adresi. Anadolu’nun en güzel gıdalarını satan bir dükkân burası.
Emirgan Reşitpaşa’daki Geleneksel Pazar, yediğine içtiğine özen gösterenlerin yeni adresi. Anadolu’nun en güzel gıdalarını satan bir dükkân burası. Benekli mercimekten tutun, bamya turşusuna kadar nadide lezzetler, organik meyve sebze, özenle seçilmiş doğal bal, sirke, İzmir’in en güzel bardacık inciri var raflarında. GDO, hibrit tohum, kimyasallarla kirletilmiş gıda giremiyor kapılarından içeri. Bütün ürünleri analizli ve isteyen herkesle analiz sonuçlarını paylaşıyorlar.
Ketojenik, GAPS, vegan, glütensiz gibi özel beslenenler için ürün çeşitleri oldukça zengin. İlikli kemik suyunun en iyisini, keçi yoğurdunun en güzelini, sucuğun en kalitelisini buradan bulabiliyorsunuz. Mercimek veya nohuttan mamul makarnaları, ballı dondurmaları nefis! Pancar kvass, kombu çayı gibi probiyotiklere de büyük yer ayırmışlar.
Son dönemlerde dükkânın içinde bir de mini fırın açtılar. Siyez buğdayından ekşi mayalı ekmeklerini kendileri pişiriyor.
Sadece gıda değil, zehirsiz temizlik ürünleri konusunda da iddialı bir dükkân burası. Ekolojik deterjanlar, dezenfektanlar en iyi markalardan seçilmiş.
gelenekselpazar.com web sitesinden veya 0535 570 09 60 WhatsApp sipariş hattından ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderim yapılıyor.
Gidin bir görün, bakalım siz neler keşfedeceksiniz…
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:28
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:47
|Yatsı
|22:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016