Geleneksel Pazar ! Vücudunuza ve ruhunuza 'iyi gelecek'

Emirgan Reşitpaşa’daki Geleneksel Pazar, yediğine içtiğine özen gösterenlerin yeni adresi. Anadolu’nun en güzel gıdalarını satan bir dükkân burası. Benekli mercimekten tutun, bamya turşusuna kadar nadide lezzetler, organik meyve sebze, özenle seçilmiş doğal bal, sirke, İzmir’in en güzel bardacık inciri var raflarında. GDO, hibrit tohum, kimyasallarla kirletilmiş gıda giremiyor kapılarından içeri. Bütün ürünleri analizli ve isteyen herkesle analiz sonuçlarını paylaşıyorlar.

Ketojenik, GAPS, vegan, glütensiz gibi özel beslenenler için ürün çeşitleri oldukça zengin. İlikli kemik suyunun en iyisini, keçi yoğurdunun en güzelini, sucuğun en kalitelisini buradan bulabiliyorsunuz. Mercimek veya nohuttan mamul makarnaları, ballı dondurmaları nefis! Pancar kvass, kombu çayı gibi probiyotiklere de büyük yer ayırmışlar.

Son dönemlerde dükkânın içinde bir de mini fırın açtılar. Siyez buğdayından ekşi mayalı ekmeklerini kendileri pişiriyor.

Sadece gıda değil, zehirsiz temizlik ürünleri konusunda da iddialı bir dükkân burası. Ekolojik deterjanlar, dezenfektanlar en iyi markalardan seçilmiş.

gelenekselpazar.com web sitesinden veya 0535 570 09 60 WhatsApp sipariş hattından ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderim yapılıyor.

Gidin bir görün, bakalım siz neler keşfedeceksiniz…