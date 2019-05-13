'Geleceğe Dokunan Anneler' projesi İstanbullu anneler ile buluştu

İstanbul, 13 Mayıs ()- Sosyal girişimci Aslı Özdemir’in kurucusu olduğu 'Geleceğe Dokunan Anneler' (GEDA) proje ekibi, çocukluk döneminde yaşanan duygusal ihmal konusuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için yaptıkları çalışmalar kapsamında İstanbullu anneler ile buluştu.

'Geleceğe Dokunan Anneler' (GEDA) projesi kapsamında farklı şehirlerde anneler ile biraraya gelerek “duygusal ihmal” konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan seminerler verdiklerini dile getiren sosyal girişimci Aslı Özdemir, "Seminerlerimizi proje ortağımız Hacettepe Üniversitesi akademiyenleri ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan GEDA ekibi gerçekleştiriyoruz. Seminerlerin yanısıra farklı yaş, eğitim, hayat tarzı ve ekonomik durumdaki anneler ile odak grubu çalışmaları gerçekleştirerek, bu konuda yapılacak akademik çalışmalara fayda sağlamayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarına başladığımız online destek sistemleri ile tüm annelere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Bu konuda akademik çalışmaların yaygınlaşmasına öncü olmak istiyoruz"

Aslı Özdemir, “duygusal ihmal” ile ilgili olarak akademik çalışmaların yaygınlaşmasına öncü olmayı ve kamuoyunda konu ile ilgili farkındalık yaratarak, toplum ruh sağlığının desteklenmesi ve sağlıklı toplum gelişimi konusunda fayda sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Etkinlikte konuşan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ise “Kadın, sadece dünyaya bir çocuk getirmiyor, aynı zamanda bu çocuğun duygusal gelişimini şekillendirerek topluma yeni bir birey kazandırıyor. Dünyaya gelen her çocuk temiz bir sayfa ile hayata başlar ve o sayfa yavaş yavaş bizler tarafından dolduruluyor. Bir çocuk hayatının ilk 7 yılında ne kadar sevgi görüyorsa, o çocuk daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçiriyor.” diye konuştu.(Fotoğraflı)