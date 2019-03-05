Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?



Travmalar, hayat kalitesi üzerinde büyük rol oynuyor. Hayatı olumsuz etkileyen birçok durum, ruhsal ve bedensel hastalıklara neden olurken; tedavi edilmediği sürece, bireylerde daha büyük problemlere yol açıyor. Geçmişin olumsuz izlerinin silinmesi ise imkânsız değil. “EMDR Tekniği ile Travma Terapisi” ve “Hipnoz ve Regresyon” teknikleri ile travmalardan kurtularak daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralamak mümkün. Doç. Dr. Önder Kavakçı, 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali’nde, daha mutlu bir yaşam için, ziyaretçilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, psikoloji, tıp, nörobilim gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye’nin önde gelen 70 uzmanı, 77 ayrı etkinlikte 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’nde buluşuyor.



Zihin ve ruh sağlığı çalışmalarının önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Önder Kavakçı “EMDR Tekniği ile Travma Terapisi” çalışmaları ile 10 Mart 2019 Pazar günü, İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak.



EMDR Tekniği ile geçmişin yüklerinden kurtulabilirsiniz!

Diğer terapi yöntemlerinden farklı olarak, psikopatolojinin kökenindeki “travmatik yaşantıları” gören ve travmatik yaşantının yeniden işlenmesinin mevcut sorunu ortadan kaldıracağı varsayımına dayanan EMDR tekniği, bugün pek çok psikopatoloji ve uyum sorunun çözümünde kullanılıyor. 10 yılı aşkın süredir travma sonrası stres ile ilişki bozukluların terapisi ile uğraşan ve “Ruhsal Travma için EMDR” kitabı da bulunan Doç. Dr. Önder Kavakçı, “EMDR Tekniği ile Travma” programı ile 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali’nde ziyaretçilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Doç. Dr. Önder Kavakçı kimdir?

1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kavakçı, 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından psikiyatri uzmanlığını aldı. 2001-2008 yılları arasında Çorum’da psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2008-2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı, bu kurumda çalışırken 2013 yılında doçentlik derecesini aldı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.



Psikiyatri çalışmalarına yaşlılık psikiyatrisi ve bunamalar ile ilgilenerek başladı. Daha sonra ilgi alanını terapi alanına kaydırdı. Gestalt, EMDR, Çözüm odaklı kısa psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Neurofeedback alanlarında terapi eğitimleri alan Dr. Kavakçı 2008 yılından itibaren travma ile ilişkili bozukluklar alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.



EMDR terapisi alanında ilk Türkçe yayınları yapmıştır. 2012 yılında “Ruhsal Travma için EMDR” kitabı ile EMDR terapisinin Türkiye’de tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. EMDR Türkiye Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. EMDR Türkiye Bülteninin ilk editörüdür. Halen EMDR Türkiye Derneği araştırma ve yayıncılık komitelerinin başkanlıklarını yürütmektedir. Dünyada ilk kez fibromiyalji sendromunun belirtilerinin EMDR psikoterapisi ile yatıştırılabileceğini göstermiştir.