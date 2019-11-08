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Geciken karaciğer nakli gelişim geriliğine yol açıyor

Kronik karaciğer yetmezliği hastalarında organ nakli konusunda zamanlamanın önemine dikkat çeken Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Koray Acarlı, nakil gerçekleşmediği takdirde hastaların ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Acarlı,...

SAĞLIK 08.11.2019, 13:02
Kronik karaciğer yetmezliği hastalarında organ nakli konusunda zamanlamanın önemine dikkat çeken Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Koray Acarlı, nakil gerçekleşmediği takdirde hastaların ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Acarlı, "Yetişkinler kalitesiz ve sağlıksız bir yaşama mahkum olurken, çocuklarda da büyüme, gelişme ve zeka düzeyi olumsuz etkileniyor. Geç kalınmış hastalarda bir süre sonra nakil gerçekleştirilse dahi bu eksiklikler düzeltilemiyor" dedi.


 

Türkiye'de yılda bin 200 ila bin 400 civarında karaciğer nakli gerçekleştiriliyor. Bunların yüzde 80'i canlı vericiden, yüzde 20’sini kadavradan nakiller oluşturuyor. Kadavradan organ bağışında oranlarında ciddi sorunlar olduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, kadavra çıkmadığı için organ nakli bekleyen hastalarımızı yakınları ve sevdikleri tarafından bağışlanan organlarla yani canlı vericili nakillerle iyileştirmek durumunda kaldıklarını ifade etti.


 

İstanbul'da yılda 200 milyon organ vericisi olması gerektiğini ancak bu rakamın ancak tüm Türkiye’de karşılandığını anlatan Prof. Dr. Koray Acarlı, "Milyon nüfus başına yapılan karaciğer nakilleri üzerinden baktığımızda dünya ikincisi ya da zaman zaman dünya birincisiyiz" dedi.


 

"KARACİĞER NAKLİ İÇİN GEÇ KALMAYIN"


 

Karaciğer yetmezliğinin kanama, sarılık, karında su toplanması ve koma gibi ölümcül sonuçlara yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Koray Acarlı, "Bu hastalığın bulguları ortaya çıktıktan sonra geçirilen zaman aleyhe işleyen zamandır. Kronik karaciğer yetmezliğinin tek etkin tedavisi ise organ naklidir.  Karaciğer yetmezliği olan hastalar bu dönemleri beklemeden karaciğer nakli konusunda tecrübeli hekimler ve tam donanımlı merkezlere başvurmalıdır. Hastanın genel durumu kötüleşmeden yapılan karaciğer nakilleri sonrası yaşam kalitesi ve süresi önemli ölçüde artıyor. Karaciğer nakli sonrası düzenli takipler ve doğru bir bakım ile hastalar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor" ifadelerini kullandı.


 

"4 AYLIK ÇOCUĞA BİLE NAKİL YAPILIYOR"


 

Çocuklarda görülen karaciğer nakillerinde ise zamanlamanın önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Acarlı, şöyle devam etti:


 

"Çocuklarda görülen karaciğer yetmezliği genellikle doğumsal oluyor. Maalesef çocuk hastalar organ nakli şansını elde etmeden hayatlarını kaybedebiliyor. Nakil olmazsa bu çocuklar hayatını kaybedecek. Aynı zamanda çocuk yaşta görülen karaciğer hastalıkları çocukların büyüme, gelişme ve zekasına olumsuz etki ediyor. Bir süre sonra nakli yaptığınızda da düzeltemiyorsunuz. O nedenle çocuklarda zamanlama çok önemli. Bu çocuklar düzgün beslenemiyorlar, özel beslenmek zorunlulukları var, kimisi sarılıktan kurtulamıyor. Bu sorunlar nakil olmazsa eğer 4 ila 5 ay içinde çocuğu yaşayamayacak hale getiriyor. Çocuk ne kadar büyürse bir karaciğeri oraya uydurmak zor oluyor. Çocuklara anne, baba veya aile fertlerinden birinden nakil yapıyoruz. Burada karaciğerin alınabilen en küçük parçasını alıyoruz. O en küçük parça bile çocuğa 2 ila 3 misli büyük oluyor. Biz 4 aylık çocuklara bile nakil yapıyoruz. Nakil olan çocuklar yaşıtları gibi sağlıkla büyüyebiliyor."

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