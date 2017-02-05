Gebelik zehirlenmesi geçiren 3 çocuk annesi yatalak kaldı

Reşat YAĞIZ / BATMAN, () - BATMAN'da 11 ay önce gebelik zehirlenmesi geçirince hastaneye kaldırılen 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Gül Şahin (34), yapılan tüm tedavilere rağmen yatalak kaldı. İnşaat işçisi eşi Mehmet Şahin'in şehir dışında çalışması nedeniyle bakacak kimsesi olmayan Gül Şahin'in 3 çocuğu, kendilerine destek olunmasını istedi.

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Gül Şahin, 5 aylık hamileyken 2016 yılının Ocak ayında rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. İnşaat işçisi eşi şehir dışında çalışan Gül Şahin'e kaldırıldığı hastanede 'gebelik zehirlenmesi' teşhisi konuldu. Karnındaki bebeği kaybeden ve gebelik zehirlenmesinin ardından kalp krizi geçiren Gül Şahin üç ay boyunca hastanede tedavi gördü, ancak yatalak kaldı. Evde yatağın içinden çıkamayan Şahin'in başından ayrılmayan çocukları Büşra (10), Halime (6) ve Alican (3) annelerinin iyileşmesini istediklerini söyledi. Çocuklar, "Annemizi öpünce sevinçten ağlıyor. Annemiz konuşamıyor. İlaçlarını alacak maddi gücümüz yok. Herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

'İLAÇLARINI ALAMIYORUZ'

Yatağa bağlı olarak yaşayan Gül Şahin'in akrabası Melike Şahin ise "Yengem 11 aydır bu halde. Maddi durumumuz kötü, hastalık sırasında borçlandık. Evde doğru dürüst eşya yok. Mamaları ve ilaçları 20 günde tükeniyor ve yaklaşık bin lira tutuyor. Bu ilaçları alacak ne maddi gücümüz var, ne kimse bize destek çıkıyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek istiyoruz."

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