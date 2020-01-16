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Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata tutundu
SAĞLIK 16.01.2020, 17:22
ADANA'da kalbe giden 5 akciğer damarı olmayan Suriyeli 6 aylık Gazi Mahmut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan operasyonla hayata tutundu.
Gazi Mahmut bebeği riskli olduğu nedeniyle Türkiye'nin önemli merkezlerinde ameliyat ettiremediklerini söyleyen Suriyeli aile, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kal Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'na başvurdu. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Yasin Güzel tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Gazi bebek, ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Gazi bebeğe kalp zarından akciğere 5 damar yerleştirildi. Gazi bebek, bu rahatsızlık dolaysıyla ameliyat olduktan sonra bölgede yaşayan tek hasta olarak literatüre girdi.
'MUCİZEVİ BİR OPERASYONA İMZA ATTIK'
Operasyonla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kal Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Gazi bebekte doğuştan kalpten akciğerlere giden damarın olmaması ve yine hem sağ hem de sol akciğerlerdeki bölümlerde ki damarların eksik olması sebebiyle operasyona karar verdiklerini dile getirdi. Poyrazoğlu, operasyonda her bir damarın sağda 3, solda ise 2 olmak üzere tek tek yeniden oluşturularak, sağ ve sol akciğer damarlarının da birleştirilerek, kalbe bağlandığına işaret etti. Poyrazoğlu, yapılan işlem ile mucizevi bir operasyon yaşandığına değinerek Gazi bebeğin bu bölgede hayatta kalan tek hasta olduğuna dikkati çekti. Gazi Mahmut’un anne ve babası ise Türkiye’de birçok merkeze gittiklerini ancak çareyi Balcalı’da bulduklarını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
Gazi Mahmut bebeği riskli olduğu nedeniyle Türkiye'nin önemli merkezlerinde ameliyat ettiremediklerini söyleyen Suriyeli aile, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kal Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'na başvurdu. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Yasin Güzel tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Gazi bebek, ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Gazi bebeğe kalp zarından akciğere 5 damar yerleştirildi. Gazi bebek, bu rahatsızlık dolaysıyla ameliyat olduktan sonra bölgede yaşayan tek hasta olarak literatüre girdi.
'MUCİZEVİ BİR OPERASYONA İMZA ATTIK'
Operasyonla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kal Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Gazi bebekte doğuştan kalpten akciğerlere giden damarın olmaması ve yine hem sağ hem de sol akciğerlerdeki bölümlerde ki damarların eksik olması sebebiyle operasyona karar verdiklerini dile getirdi. Poyrazoğlu, operasyonda her bir damarın sağda 3, solda ise 2 olmak üzere tek tek yeniden oluşturularak, sağ ve sol akciğer damarlarının da birleştirilerek, kalbe bağlandığına işaret etti. Poyrazoğlu, yapılan işlem ile mucizevi bir operasyon yaşandığına değinerek Gazi bebeğin bu bölgede hayatta kalan tek hasta olduğuna dikkati çekti. Gazi Mahmut’un anne ve babası ise Türkiye’de birçok merkeze gittiklerini ancak çareyi Balcalı’da bulduklarını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
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