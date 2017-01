FETÖ'den devralınan hastanede doğan ilk bebeğe altın hediyesi

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da 15 Temmuz darbe girişilminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi’nin 15 katlı hastanesi, Doğum ve Çocuk hastanesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından hastanede ilk doğan Gamze Keman'ın dünyaya getirdiği ‘Asya’ ismi verilen bebeğe çeyrek altın takıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çıkarılan KHK ile örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Özel Mevlana Üniversitesi’nin kapatılmasına karar verildi. Üniversitenin taşınmaz malları da hazineye devredildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazineye devredilen o dönemde yapımı devam eden 15 katlı Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin de, çocuk ve doğum hastanesi olarak faaliyet göstermesine ve bu kapsamda mevcut Faruk Sükan Çocuk ve Doğum Hastanesi'nin yeni binaya taşınması kararı alındı. Merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde bulunan hastanede ilk doğan ‘Asya’ bebeğe de Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından çeyrek altın takıldı.

Prof. Dr. Mehmet Koç, ''Hastanemizin sadece dış inşaatı bitmişti ve iç donanımı bekliyordu. 8 Kasım'dan itibaren görevi devraldıktan sonra tıbbı malzemelerinin alımını gerçekleştirdik ve iç tefrişatını yaptık. Şu an da kadın doğum ve çocuk hastanemizi eski hastanemizden bu yeni hastanemize taşıdık. Bugün itibariyle de hem acil servisimizde hem de 30 polikliniğimizde hastalarımıza hizmete başladık’’ dedi.

Hastaneni devrinin Kanun Hükmünde Kararname ile olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koç, şunları söyledi:

''Hastane binası kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Etrafında bulunan 3 adet muvazaalı arsanın 2’si Milli Emlak’a 1’i de Vakıflar bölge Müdürlüğü’ne devredildi. Bu arsalarımızı şu an da hastanemizin otoparkı olarak kullanıyoruz. Hastanemiz 325 yatak kapasiteli. Ayrıca 75 adet de yoğun bakım yatağımız var. Son teknolojik ürün cihazlarımızı alarak kurduk. Şu an da 8 tane ameliyathanemiz çalışır vaziyette. 15 tane doğum odamız var. Hastalarımız tek tek bu odalara alınarak takibi yapılacak. Acil durumda da hemen ameliyathaneye alınabilecek.’’

Ayrıca hastanede ‘Anne misafirhanesi’ olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Koç, ''Riskli gebeliği olan ve özellikle ulaşımı zor olan kırsal kesimden gelen anne adaylarını doğumdan bir hafta 10 gün öncesinden misafirhanemizde ağırlayamaya başlayacağız ve zamanı geldiğinde de doğuma alacağız. Ayrıca kuvözlerde kalan çocuklarımızın anneleri de bu misafirhanemizde kalarak çocuklarına bakabilecekler’’ dedi.



