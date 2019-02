Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor

ANKARA, () - SAĞLIKLI yaşam için dengeli beslenmenin ve ideal kilonun korunmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Tek, “Kırmızı et tüketiminin haftada 500 gram ile sınırlandırılması gibi konular yeni değil. Kanser gelişimi riski, fazla kırmızı et tüketmeyenlere oranla tüketenlerde yüzde 18 gibi bir oranda daha yüksektir” dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde her yıl kanser konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, Dünya Sağlık Örgütü'nün et tüketimiyle kanser ilişkisine yönelik son açıklamalarıyla ilgili olarak, “Et tüketmekten korkmayın ancak dengeli beslenin. İster doğal, ister işlenmiş gıda olsun aşırı tüketim zarar verir. Pek çok hastalığın ve kanserin sebebi fazla kaloridir” dedi.

TEK TİP BESLENMEK KANSERE SEBEP OLABİLİYOR

Kanserin yüzde 30 oranında tek tip beslenmeden kaynaklandığını ve sadece kırmızı etin değil tüm gıdaların fazla tüketilmesinin son derece yanlış olduğunu kaydeden Dr. Tek, şöyle konuştu:

“Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamaları yani günde 400 gram civarında sebze tüketilmesi; günlük işlenmiş et tüketiminin kadınlarda 50, erkeklerde 85 gramı geçmemesi; kırmızı et tüketiminin ise haftada 500 gram ile sınırlandırılması gibi konular yeni değil. Beslenme problemleri başta kalınbağırsak olmak üzere mide ve pankreas kanserleriyle yakından ilişkili. Kırmızı et, bağırsaklarda emilimi sırasında serbest radikaller oluşturabiliyor. İkinci bir handikap olarak da yeterince lifli beslenilmezse bağırsaklarda kalma süresi uzuyor ve sorun oluşturuyor. Bu nedenle kanser gelişimi riski, fazla kırmızı et tüketmeyenlere oranla tüketenlerde yüzde 18 gibi bir oranda daha yüksektir. Bunlar geçmişten gelen hasta bilgilerinden oluşan verilerdir.”

BEDEN KİTLE İNDEKSİNE DİKKAT!

Et tüketiminin yüksek olmadığı bir ülke olduğumuza işaret eden Prof. Dr. İbrahim Tek, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarının abartılmaması gerektiğini ancak farkındalık yaratmasının önemli olduğunu söyledi. Kanserden korunmak ve sağlıklı yaşamak için önerilerde bulunan Dr. Tek, “Özellikle renkli dediğimiz sebzeler ve meyve tüketilmeli, günlük 25-30 dakika yürüyüş yapılmalı, sigara ve alkol tüketilmemeli ya da tüketimleri minimalize edilmeli, ailede kanser öyküsü varsa bu kişiler aile bireylerinin kansere yakalanma yaşından 15-20 yıl önce hekim kontrolünden geçmeye başlamalıdır. İdeal kilonun muhafaza edilmesini ve boyunuzu, kilonuzun karesine bölerek elde ettiğiniz beden kitle indeksinin normal standartlarda yani 18-25 arasında olmasını istiyoruz. Örneğin meme kanseri obez kadınlarda, pankreas kanseri kilolu insanlarda daha fazla. Ayrıca bilinçsiz antibiyotik ve vitamin kullanımına da dikkat edilmeli” dedi.