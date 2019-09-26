Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak

SURİYE'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'e (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kozmetik müdahale yapılacak ve burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek. Evin uygun yaşa geldiğinde ise yüz ve saç nakli planlanıyor.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.

TÜRKÇEYİ ÖĞRENİP İLKOKULA BAŞLADI

Ailesiyle Şırnak'a yerleşen Evin Hacı İbrahim, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başladı. Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Evin, tedavisinin devamı için babası ve ağabeyiyle birlikte AÜ Hastanesi'ne geldi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene ve kontrolleri yapılan Evin'e, yüz ve saç nakli öncesinde yapılması gereken müdahalelerin gözden geçirildiği belirtildi. Evin'in burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek ve kozmetik müdahaleler yapılacak.

Baba Rezan Hacı İbrahim, "İlk ameliyatlar başarılı geçti. Bombanın etkisiyle tamamen yanan yüzüne 7 kez operasyon yapıldı. Daha sonra Şırnak'ta tedavilerine devam ettik. Evin okula başladı. Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrol ve burnundaki tıkanıklığın açılması için geldik. Evin nefes almakta zorlanıyor. Bu süreç kendisini çok yoruyor. Fakat Evin yüz nakli olmak istiyor. Doktorlar bunun 15- 16 yaşından önce olamayacağını söyledi. O yaşlara gelince, uygun bir donör bulunursa nakil olacak" dedi.



