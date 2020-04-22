banner314

banner325

Son Dakika

Evde kalan çocuklar için altın öneriler!

Çocukların psikolojik sağlamlığı için bu önerilere kulak verin. Küresel Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı bir atmosferde kutlanıyor.

SAĞLIK 22.04.2020, 10:39 Murat Aydın
Evde kalan çocuklar için altın öneriler!

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Egemenlik Bayramı ve Çocuk Bayramı farklı bir atmosferde kutlanıyor. Sokağa çıkmaları yasaklanan çocukların bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için önerilerde bulunan uzmanlar, düzenli bir ev programı oluşturulmasını, bu planı yaparken çocuğun da fikrinin alınmasını ve arkadaşları ile görüntülü görüşmelerinin desteklenmesini tavsiye ediyor.

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını, hayatlarımızı büyük ölçüde değiştirdi. TBMM’nin açılışının 100'üncü yılını ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bugünlerde çocukların ruhsal sağlığı büyük önem taşıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, bir yandan uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde çocukların psikolojik sağlamlığının artırılması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Düzenli bir ev programı oluşturun:

Eğlence ve boş zaman aktiviteleri, okul zaman aktiviteleri ve beslenme ve uyku zamanlarını belirlemek için ev içi düzenli bir program oluşturulmalıdır. Düzenli işleyen sistemin içinde kişiler kendilerini daha güvende hissederler. Bu sebeple, düzenli yaşam şekli çocuğun hem öz disiplini sağlayabilmesi için önemli hem de kendini güvenli ve huzurlu hissetmesi açısından önemli yer tutar. Düzenli yaşamayı öğrenen çocuk hayatı boyunca düzen duygusunu devam ettirir.

Çocukların görüşünü alın:

Ailelerin planlama ve düzenleme yapma aşamasında çocuklara söz hakkı vermesi ve onların fikirlerine saygı göstermesi, planın uygulanmasında çocukların daha katılımcı ve istekli olmalarını sağlayacaktır.

İyi bir çalışma ortamı hazırlayın:

Evde okul ortamını oluşturabilmek için ortam düzenlemesi yapmak gerekir. Sabit bir çalışma yeri olmasının yanında, çocuğun çalışması için masa sandalyesinin olması, yerin dış uyaranların en az olduğu, sessiz ve rahat olması önem taşıyor.

Tenefüsler okuldaki gibi sınırlı olmalı:

Sınıf ortamında olduğu gibi okulda yapmaları gereken görevleri yerine getirmeden başka işlerle ilgilerini dağıtmalarını engellemek ve dersleri disiplinle tamamlamalarını sağlamak gerekiyor. Okul tarafından verilmiş olan ders arası serbest zamanlarda ne ile vakit geçirmek istiyorlarsa geçirebilirler. Bu serbest zaman aktiviteleri, çocukları motive edecek ve dersi daha iyi dinlemelerini sağlayacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki bu sadece ders araları için geçerli olacak bir zaman dilimi olmalıdır, sonrasında tekrar okul işlerine geri dönmeleri sağlanmalı.

Motive edin ve ödüllendirin:

Çocuğun boş zamanlarında kendi düzeyinde yapabileceği hedefler koyularak başarmasını desteklemek, derse katılımını artıracağı gibi ödev yapmalarını da kolaylaştıracak. Böylelikle, çocuğun özgüveni sağlanarak ebeveynler ile daha iyi ilişkiler geliştirmeleri kolaylaşacak. İsteğe yönelik mükemmel sonuçlar elde edilmese de çocuğun ödüllendirilmesi motivasyonu artıran bir unsur olacaktır. Ayrıca, ebeveynler çocukla konuşarak onun yaşadığı endişeleri anlatmasını isteyebilirler. Bu endişenin üstesinden gelebilmek için ne yapılabileceği ile ilgili karşılıklı fikir alış verişi yapmaları çocukların sağlıklı gelişimleri için önem taşıyor.

Akranları ile görüntülü görüşmelerini destekleyin:

Çocuklar okul ortamında arkadaşları ile sürekli bir sosyal etkileşim içerisindedirler. Sosyal izolasyon ve arkadaşlarından uzak kalmak ve onlarla vakit geçirememek, kötü hissetmelerine ve devamında psikolojik sorunlara neden olabileceğinden dolayı videolu görüşmeler vasıtasıyla birbirleriyle iletişimde kalmalarına destek olmak bu konuda büyük önem taşıyor. Eğer ki çocuk arkadaşları ile düzenli olarak video üzerinden görüşme sağlayamıyorsa, diğer aile üyeleri ile görüşme sağlayarak yalnız olmadıklarını ve istediği zaman sevdiği başka kişilere ulaşabileceklerini bilmek onlara güven verecektir.

Ekrana çok fazla maruz kalmasını önleyin:

Ekran görüntüsüne fazla maruz kalmak çocukların beyin sağlığı açısından olumsuz etki yaratacağı için, zaman zaman okul ödevlerini ve serbest zaman aktivitelerini gerçek materyaller üzerinden yapmaları desteklenmeli. Örneğin, verilen ödevlerin çıktılarını alınarak çocukların kağıt üzerinden ödev yapmaları desteklenebilir. Okuma-yazma materyallerinin çeşitliliği sağlanabilir. Aynı zamanda, müzik aleti çalma, şarkı söyleme, bulmaca çözme gibi aktivitelerden de faydalanılabilir.

Evde sınıf ortamı oluşturulmalı:

Ailelerin gerekli koşulları nasıl sağlayabileceği ile ilgili plan yapması, sınıf ortamında olduğu gibi günlük rutin oluşturması ve psikolojik olarak da destekleyici olmaları bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacaktır. Bu durum kimi aileler için zorlu bir süreç olarak görünse de işin olumlu tarafından bakmak hem kendilerinin psikolojik sağlığı, hem de çocukları için destekleyici olacaktır.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Nisan 2020
İmsak 04:33
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir