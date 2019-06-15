EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk doktor yeni buluşunu sundu

İSTANBUL, () - Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr Ayhan Olcay ve InnowayRG ekibinin tasarlayıcısı olduğu dirençli hipertansiyon hastalarının tedavisi için geliştirilip domuzlar üzerinde ilk etap hayvan denemeleri yapılan ilaçsız tedavi ‘Curatio Dualis’ sistemi, dünyanın en prestijli kardiyoloji kongrelerinden EuroPCR 2019 Paris’te tanıtıldı.

EuroPCR kongresinin yenilikler gününde ve ‘Out of box technologies’ bölümünde Prof. Dr. Ayhan Olcay katıldı. İnovasyon gününde duyurulan çalışma, dirençli hipertansiyon tedavisinde ilaç tedavisi veya böbreğe giden otonomik sinirlerin yakılması prensibi ile çalışan renal denervasyon’dan farklı olarak böbrek otonomik sinirlerinin modülasyonu prensibine dayanıyor.

DÜNYADA HİPERTANSİYON HASTALARININ SAYISI YAKLAŞIK 1.39 MİLYAR

Hastalık hakkında bilgi vererek tedavi yöntemini anlatan Prof. Dr. Ayhan Olcay, 2010 yılında bütün dünyadaki hipertansiyon hastalarının sayısının yaklaşık 1.39 milyar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Olcay, “Bu hastaların yaklaşık 200 milyonu dirençli hipertansiyona sahip ve tedavisinde zorluklar yaşıyor. Dirençli hipertansiyon tedavisi için 3 veya daha fazla ilaç gerekiyor fakat hastaların yaklaşık yarısı bu ilaçları düzenli almıyor. Hipertansiyon düzenli kontrol edilmediğinde ise felç, kalp krizi ve böbrek yetersizliğine sebep olup hastalara ve sağlık sistemine ciddi bir yük oluşturuyor” dedi.

Prof. Dr. Ayhan Olcay, “Son yıllarda dirençli hipertansiyonu tedavi amaçlı kullanılan renal denervasyon yönteminde anjiyografik yöntemle böbrek damarının içine girilip radyofrekans, ultrason veya alkol enjeksiyonu ile otonomik sinirlere hasar verilip tansiyon düşürülmeye çalışılıyor. Renal denervasyon yönteminin tansiyon düşürme etkisi oldukça sınırlı olup kabaca 1 tablet ilaca eşdeğer olduğu için yaygın kullanımı oldukça tartışılmaktadır” diye konuştu.

DİRENÇLİ HİPERTANSYON HASTALARI İÇİN İLAÇSIZ TEDAVİ ‘CURATİO DUALİS’

“Curatio Dualis sistemi sinirlere hasar vermek yerine aorta yerleştirilen kablosuz uyarıcı ve kan basıncı algılayıcı bir stent sistemi ile sinirlere nöromodülasyon uygulayıp kan basıncının kontrolünün sağlanması prensibine dayanmaktadır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Olcay, şöyle devam etti:

“ İlk etap domuz denemeleri başarılı sonuç veren sistem dünyada ilk kez hipertansiyon tedavisinde aorttan nöromodülasyon yöntemini geliştirip uygulamaktadır. Sistem kongrenin yenilikler bölümü aracılığı ile dünyaya duyurulmuş olup dirençli hipertansiyonu ilaçsız tedavi etme potansiyeli taşımaktadır.”

“BU SİSTEM GELECEKTEKİ BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATMAYA ADAY”

Dirençli hipertansiyon hastalarında çoklu ilaç tedavisi dışında bir yöntem olmadığını belirten Prof. Dr. Olcay, “Hastaların birçoğu ise ilaç tedavisine uyum göstermemektedir. Dirençli hipertansiyon hastaları için etkili bir tansiyon kontrol yöntemine ihtiyaç vardır ve curatio dualis periaortik otonomik sinir modülasyon sistemi bu alandaki açığı kapatmaya aday yeni bir yöntemdir. Yöntemin dünyada alanının ilki olması nedeni ile insana uygulama süreçleri zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayhan Olcay, “Ülkemizdeki sağlık sektörü çok yüksek kalitede doktorlar, yardımcı sağlık personeli ve temel bilimcileri barındırmaktadır. Son dönemde Türkiye’ye yoğun bir şekilde dünyadan sağlık hizmeti için hastalar gelmektedir. Ticari hale geldiğinde maliyeti oldukça yüksek olacak olan bu tedavilerin ülkemizin üst seviyedeki doktorları, temel bilimcileri ve yardımcı sağlık personelleri tarafından geliştirilip uygulanabilir olması gelecekte ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.