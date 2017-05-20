Eskişehir Şehir Hastanesi,  yurtdışından iki 'En İyi Sağlık Projesi' ödülü getirdi

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle şehir hastaneleri atağına kalkan Türkiye’nin bu hamlesi yurtdışından ödülle taçlandı.

Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinin yatırımını üstlenen Akfen İnşaat’ın, Eskişehir Şehir Hastanesi için Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ile 18 yıl vadeli 344 milyon Euro’luk proje finansmanı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın 'En İyi Sağlık Projesi' seçildi. Proje ayrıca Orta ve Doğu Avrupa’nın da 'En İyi Sağlık Projesi' oldu.

Diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi halkın hizmetine ücretsiz olarak sunulacak 1081 yatak kapasiteli hastane yıl sonunda Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle şehir hastaneleri atağına kalkan Türkiye'nin bu hamlesi yurtdışından ödülle taçlandı.

Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinin yatırımını üstlenen Akfen İnşaat’ın, 344 milyon Euro'luk Eskişehir Şehir Hastanesi için imzaladığı finans modeli Avrupa’dan ödüle layık görüldü.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2016 kapsamında iki ödül aldı. Proje, EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) ve Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin 'En İyi Sağlık Projesi' seçildi. Ödül töreni 7 Haziran Çarşamba günü Londra’da gerçekleşecek.

344 MİLYON EURO'LUK DEV FİNANSMAN

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ'da Şehir Hastaneleri yoluyla sağlık sektöründe 3.9 milyar liralık yatırım hayata geçireceklerini anlattı. Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle hayata geçirilen Şehir Hastaneleri ile Türkiye'yi teknolojik altyapısı ve donanımı güçlü modern hastaneler kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Akın, "Kamu özel işbirliği aslında millet işbirliği anlamına geliyor. Bu sistem ile devletin cebinden para çıkmıyor. Sağlık Bakanlığı inşaat bittikten sonra bize 25 yıl boyunca kira ödüyor. Vatandaşlarımız ise bu dev sağlık kampüslerinden ücretsiz olarak hizmet alıyorlar" dedi.

2017 YILI SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Akfen İnşaat, proje finansmanı sağladığı 1081 yataklı Eskişehir Şehir bu yıl sonunda Sağlık Bakanlığı'na teslim etmeyi hedefliyor. 333 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen hastane, 264 polikliniği ve sahip olacağı dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak. Hastanede onkoloji ve kardiyovasküler cerrahi bölümleri haricinde sahip olacağı yüksek güvenlikli bölümü ile adli ve psikiyatri gibi özel güvenlik isteyen sağlık durumlarıyla ilgili ihtiyacı karşılayacak olmasıyla özel bir yere de sahip olacak.