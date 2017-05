Eşini seven kadın kocasını prostat muayenesine götürsün

ÜROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Ömer Öge, bugün için prostat kanserinin önlenebilir hastalıklar arasında olmadığını, ama erken tanı ile yüzde 100 tedavi edilebildiğini söyledi. Erkeklerden arabalarından önce kendilerini sevip, önemsemelerini isteyen Doç. Dr. Öge, kadınlara da, "Özellikle 45 yaşından sonra, kocasını seven kadınlar eşlerini prostat muayenesine götürsün. Birlikte yaşlanma keyfini yaşasınlar, yaşatsınlar" diye seslendi.Prostat kanserinin günümüzde erkeklerde cilt kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Öge hastalığa verilerle dikkat çekti. Doç.Dr. Öge, prostat kanserinin erkeklerde kansere bağlı ölümlerde akciğer ve bağırsak kanserinden sonra üçüncü sırada yer aldığını söyledi. İstatistiksel hesaplamalara göre gelişmiş ülkelerde her 6-7 erkekten birinde prostat kanserinin ortaya çıktığını belirten Öge, yine her 39 erkekten birinin bu nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.KADINLARA SESLENDİProstat kanseri için en önemli risk faktörlerinin genetikle birlikte ilerleyen yaş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Öge, "40 yaşın altında çok nadir gördüğümüz prostat kanserinin ortaya çıkma olasılığı 50 yaşından sonra hızla artmaktadır. Prostat kanseri çoğunlukla yavaş gelişen ve prostat içerisine sınırlı olduğu evrelerde kişiye herhangi bir şikayet hissettirmeyen sinsi bir hastalık. Ama erkekler muayeneyi rahatsız edici buldukları için ve olası bir hastalığın ortaya konacağı kaygısıyla prostat kontrolünden kaçıyor, tanıda geç kalınıyor. Oysa bugün için prostat kanseri önlenebilir hastalıklar arasında olmamasına karşın erken tanı ile yüzde 100 tedavi edilebildiğimiz bir kanser. Burada kadınlara çok iş düşüyor. Yıllık rahim ve meme kontrollerini yaptıran kadınlarımız erken tanı ve tedavi farkındalığı konusunda erkeklere göre çok daha öndedir. Arabalarının servis kontrollerini aksatmayan, ancak kendi sağlıkları konusunda bu kadar duyarlı olmayan kocalarını prostat kontrolüne yönlendirmeleri sayesinde birlikte yaşlanma keyfini yaşayacak ve yaşatacaklardır" dedi.

