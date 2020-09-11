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Eşinde ve kendisinde corona virüs pozitif çıkan Bülent Arınç'tan mesaj
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşinin corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı. Eşinde ve kendisinde corona virüs pozitif çıkan Bülent Arınç yaşadıklarını sosyal medyada yayınladığı mesajla duyurdu.
SAĞLIK 11.09.2020, 12:31 11.09.2020, 15:58 Murat Aydın
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşinin corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arınç, şu ifadeleri kullandı:
Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz.
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