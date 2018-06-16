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Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor

Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor. Erkeklerin akıl sağlığı sperm kalitesini etkiliyor. Kadındaki depresyon üremeyi etkilemiyor. Depresyona giren erkeklerin eşlerinde gebelik şansı yüzde 60 daha düşük.

Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
 Erkeklerin akıl sağlığı sperm kalitesini etkiliyor. Erkek depresyondaysa, gebelik şansı daha düşük. Kadındaki depresyon ise üremeyi etkilemiyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen kısırlık ve depresyon arasındaki ilişki hakkında şu bilgileri verdi:

“Gebe kalmakta güçlük yaşaması kadınlar için üzücü ve moral bozucu bir durumken, genelde erkekler bu kadar etkilenmezler.

Tarih boyunca kısırlık tedavisi, kadın vücuduna odaklanmıştır. Ancak 18. yüzyıl sonlarından itibaren doktorlar bu durumun erkek kaynaklı da olabileceğini düşünmeye başladılar. Kısırlık tedavisinde tüp bebek yöntemi kullanılması 1970’li yıllarda başlar.

Giderek daha fazla kadın tüp bebek yoluyla gebe kalırken, bu konuda sorun yaşamaya devam eden pek çok çift de bazı ilaçlar kullanarak çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu ilaçlar erkekte ereksiyon sorunlarını ve erken boşalmayı önlemeye yönelik hormonal tedavilerdir.

RUHSAL SAĞLIĞIN ÜREME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fakat tüm bu tedavilere rağmen, depresif ruh hali erkekler üzerinde çok fazla negatif etkiye sahiptir. Maalesef ancak son yıllarda bilim adamları mental ve ruhsal sağlığın üreme üzerindeki etkisine dikkat çekebilmişlerdir

En son yapılan National Institutes of Health (NIH) araştırmasında bin 650 kadın ve bin 608 erkeğe ait datalar incelendi. Majör depresyon oranı kadınlarda yüzde 6, erkeklerde yüzde 2.2 olarak rapor edildi. Erkek depresyonunda, çiftin gebelik olasılığı yüzde 60 daha azaldı.

Yeni araştırma sayesinde mental ve fiziksel sağlığın beklenenden daha derin bir ilişki içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Yani kısırlık tedavisi planlanırken, çiftlerin psikolojik değerlendirmesinin de yapılması özellikle erkek açısından önem taşımaktadır.”

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