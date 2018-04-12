"Erkekler 'karın kası' için estetik yaptırıyor"

İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi VM Medical Park Florya Hastanesi, Estetik Plastik Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Murat Diyarbakırlıoğlu, son dönemde estetik ameliyatlara erkeklerden de ilgi artışı olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyanın estetik ameliyata olan ilgiyi artırdığını belirten Diyarbakırlıoğlu, özellikle ‘Six Pack’ denen karın kası için çok sayıda erkeğin bıçak altına yattığını söyledi.

"SOSYAL MEDYA ESTETİK AMELİYATA İLGİYİ ARTIRDI"

Değişen ve ilerleyen teknoloji ile sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir aktörü oldu. Sosyal medyanın yaşamımızda yarattığı değişimler artık estetik operasyonlarda bile belirleyici. İAÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Diyarbakırlıoğlu, sosyal medyadaki görünümlerine göre estetik ameliyata karar verenlerin sayısının gözardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sosyal medya kullanımının artmasıyla estetik operasyonlarda ciddi bir artış oldu. Hastaların talepleri ya da kendisiyle ilgili şikayetlerini de sosyal medyadaki fotoğrafları üzerinden yaptığı bir döneme girdik. 'Yan profilden kötü çıkıyorum', 'Düz profil fotoğraf çektiremiyorum' gibi, sosyal medya kaygılı taleplerle geliyorlar. İnsanların sosyal medyadaki görünümlerini ne kadar önemsediklerinin en net ifadesi bu sanırım. Sosyal medyada iyi görünmediğini düşünüp, özellikle yüz estetiği için gelen hasta sayısında ciddi bir artış var. Sosyal medya etkisiyle estetik ameliyat için gelen hastaların da 18-25 yaş arasında olduğunu söyleyebilirim. Burun ameliyatı, silikon protez ameliyatları en çok talep edilen operasyonlar olarak dikkatimi çekiyor."

"ESTETİK AMELİYATTAN SONRA ÖZGÜVEN ARTIYOR"

Operasyonlardan sonra kişide pozitif değişimler olduğunu belirten Diyarbakırlıoğlu, “Özgüven artışı oluyor. Ama beklentinin gerçekçi olması bu noktada çok önemli. Mesela yüzü çok tombul olan bir hastanın, Angelina Jolie’ye benzemek istemesi ki bunun gibi taleplerle gelenler az değil gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu durumda hastanın beklentilerini uyarlayabiliyorsak, değiştirebiliyorsak iyi bir estetik cerrahi adayı olabilir ama hasta çok inatçıysa talebinde o ameliyat yapılmamalı" dedi.

"ESTETİK İSTEYEN ERKEKLER KADINLARDAN DAHA AZ DEĞİL"

“Benim sosyal medya hesabımdan yapılan operasyonları takip eden erkeklerin sayısı kadınlarla aynı, bu yaptığım ameliyatlara da yansıyor. Erkek hasta sayısı neredeyse kadın hastayla aynı. Erkekler için estetik tabusunu aşmak daha zordu ama aşıldı diyebiliriz” diyen Diyarbakırlıoğlu, erkeklerin de en çok burun estetiği yaptırdığını belirtti.

Estetik ameliyat talep eden erkeklerin sayısında sürekli bir artış olduğunu vurgulayan Diyarbakırlıoğlu, “Buna paralel olarak yaş grubu da düşüyor. Sosyal medya hesabındaki bir selfie çekiminden memnun kalmayan 15 yaşındaki birinin de burun ameliyatı için başvurduğunu görüyoruz. Tabi başvurması bizim için yeterli değil, yüz gelişimi tamamlanmayan bu yaş grubundaki hastalara estetik operasyon uygun bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

YENİ TREND; ERKEKLER KARIN KASI İÇİN ESTETİK YAPTIRIYOR

Yaz ayının gelmesiyle karın kası yapmak için spor salonuna akın eden genç erkeklerin de artık ikinci tercihi estetik operasyon. Dr. Öğr. Üyesi Diyarbakırlıoğlu, baklava kası olarak bilinen sixpack için bıçak altına yatmayı göze aldığını ve iyi sonuçlar aldığını söyledi, “Karın kası ameliyatları da son dönemde oldukça ilgi görüyor. Genelde görünümüne önem veren, spor yapan ve belli bir vücuda kavuşan erkekler geliyor ve “Biraz da karın kası istiyorum” diyor. Biz de fazla yağlarını alıyor ve karın kası görünümüne çeviriyoruz” dedi.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ ESTETİK SEBEBİ

"Bazı erkeklerde de estetik, bir tercihten ziyade zorunluluk" diyen Diyarbakırlıoğlu, “Örneğin jinekomasti yani meme büyümesi için gelen hastalarımız var. Yaz ayalarında bu ameliyatlara da ilgi artıyor, kışın kıyafetlerle kapatılabilen o görüntü yaz aylarında estetik operasyon nedeni oluyor. Öncesinde araştırma yapılıyor tabi, altında yatan neden bir hormonal sorun mu ya da ilaç kullanımına mı bağlı anlamaya çalışıyoruz bu etkenler yoksa estetik operasyonla görünümü düzeltiyoruz” dedi.

CİDDİ SORUNLARI OLANLAR ESTETİK YAPTIRMALI

Estetik ameliyat için başvuran kişide ciddi bir deforme olması gerektiğine dikkat çeken Diyarbakırlıoğlu “Şikâyetleri basit değil ciddi boyutta olmalı, sosyal yaşantısının etkilendiğini söyleyebileceğimiz örnekleri olmalı kişinin. Estetik ameliyat için başvuranın, talebi ve beklentisi de gerçekçi olmalı, mevcut durum ne kadar düzeltilebilir hasta ile konuşularak karar verilmeli. Beklentisinde gerçekçi olan ve buna gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz, şikâyeti nedeniyle sosyal hayatı çok ciddi oranda etkilenen hastalara tabi ki ameliyat için uygun adaylar. En sık yapılan burun ameliyatı için yüz gelişiminin tamamlanması gerekiyor bunun için de kızlarda 17 erkeklerde ise 18 yaşı beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU İÇİN TÜRKİYE 'ESTETİK' BİR İLGİ ODAĞI"

Özellikle Ortadoğu’dan çok fazla hasta geldiğini söyleyen Diyarbakırlıoğlu, "Zaten Türkiye estetik ameliyat konusunda bölgedeki en iddialı ülkelerden biri. Özellikle Arap ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan’dan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelenler var. Avrupa’da yaşayan Ortadoğulular da Türkiye’yi seçiyor" diye konuştu.

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