Erkek cinsel organına gençlik aşısı: PRP

Üro- Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, yaşlanan ve performansı düşen erkeklerin cinsel organına yeni tedavi yöntemi PRP ile kendi hücreleri kullanılarak 'can suyu' verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Hattat, "PRP, cinsel organı gençleştiriyor ve büyümesine destek oluyor" dedi.

Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel performans açısından son dönemde kullanılan yenilikçi tedavi yöntemi PRP’yi anlattı. Bu yöntemle yaşlanan hücreleri onardıklarını belirten Prof. Dr. Hattat, "PRP ile cinsel organ gençleşiyor ve tedavi cinsel fonksiyonları da destekliyor. En önemlisi bu organı büyütme ihtiyacı içinde olan erkeklerde de çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

PRP NEDİR, NASIL ETKİ EDER?

Kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek erkeğin cinsel organındaki dokulara uygulandığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "İnsan vücudunda doğal olarak bulunan kan hücreleri trombositler, kanın pıhtılaşmasında görev alıp tamir işlemine yardım eder. PRP işte kanda doğal olarak bulunan bu hücrelerin yoğunlaştırılmış halidir. Bu yoğun miktardaki trombositler hem tamir özellikleriyle hem de içerdikleri büyüme faktörleriyle dokuda ciddi bir yenilenme sağlar. Hasarlı dokularda yeniden oluşma, hücre büyümesi, damar oluşumu, kollajen üretimi gibi etkiler görülür" açıklamalarında bulundu.

SİNİRLERİ YENİLİYOR

Normal yaşlanma süreciyle beraber erkeklerin cinsel organını destekleyen ve cinsel fonksiyonlar için gereken damar, sinir ve kas yapısında doğal bir yavaşlama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, "Özellikle damar sertliği ile beraber adale dokusundaki katılaşma hacim kaybına yol açar. PRP büyüme faktörü yardımıyla damar, sinir ve adele dokusunu yenileme özelliği sağlayarak bu süreci tersine döndürüyor" ifadelerini kullandı.

PRP HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Kök hücreleri de uyardığı için cinsel organın büyüme özelliği gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Büyümenin yanında sertleşme sorunu, organda eğrilik yaratan Peyronie hastalığı, pelvik ameliyatlar, kemoterapi veya radyoterapi sonrasında görülen fonksiyon azalmasında da PRP uygulanabilir. Özellikle damar sertliği, şeker hastalığı ve sigara kullanan erkeklerde PRP etki gösterir" dedi.

UYGULANIRKEN HİJYEN KOŞULLARINA DİKKAT EDİN

PRP uygulamada özellikle hijyen koşullarına, doktorun uzmanlığına ve kullanılan kitlerin kalitesine dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hattat, "İşlemin mutlaka klinik ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirilmesi şart. PRP sıvısının cinsel organa doğru uygulanması için bu konuda uzman bir hekim gerekiyor. Ayrıca PRP kitlerinin Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) kurallarına uygun firmalardan seçildiğinden de emin olunması lazım" diye konuştu.