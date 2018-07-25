Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Epilepsi hastası oğlunun kullandığı ilacı bulamıyor

SAMSUN'da 3 çocuk annesi Sibel Tanrıkulu (28), epilepsi hastası oğlu Onur Ayral’ın (9) kullandığı ilacı yaklaşık 20 gündür eczanelerde bulamadığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve...

Epilepsi hastası oğlunun kullandığı ilacı bulamıyor
SAMSUN'da 3 çocuk annesi Sibel Tanrıkulu (28), epilepsi hastası oğlu Onur Ayral’ın (9) kullandığı ilacı yaklaşık 20 gündür eczanelerde bulamadığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve eşi inşaat işçisi olan Sibel Tanrıkulu, ilk evliliğinden olan oğlu Onur Ayral, doğuştan epilepsi hastası olması nedeniyle tedaisinde kullandıkları ilacı yaklaşık 20 gündür eczanelerde bulamadığını söyledi. 9 yıldır oğlunun bu ilacı kullandığını, ancak son dönemde ilacın Samsun'da eczanede satılmadığını dile getiren Tanrıkulu, "Oğlum bu ilacı yaklaşık 20 gündür kullanamıyor. Şu anda bu ilacı hiçbir yerde bulamıyoruz. Oğlum sürekli nöbet geçiriyor. Ben yardım istiyorum. Oğlum bu ilaç olmadan düzelemiyor. Kullandığı başka ilaçlar da var ama o ilaç oğlumun ağrılarını kesiyordu, rahatlatıyordu. Doktoruna sorduğumuzda bu ilacı mutlaka kullanması gerekitğini söyledi. Çocuğumun nöbet geçirmesi, burnunun kanaması, ağzından kan gelmesi beni korkutuyor. Bu ilacın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
'İLAÇ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE YOK'
Söz konusu ilaçla ilgili bilgi veren 6'ncı Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bu ilaç piyasadan kaldırılmadı, sadece piyasada zor bulunan bir ilaçtır. Bu ilaç şu anda Türkiye'de yok. İlacın neden olmadığı firmasından öğrenilebilir. Bizim tahminimiz ilaç fiyatlarının Euro üzerinden alınması ve Euro'nun da yükselmesi nedeniyle olabileceğini düşünüyoruz. Ama daha farklı bir durum varsa onu ancak firmasından öğrenebiliriz. Bu ilaç çok zamandan beri olmayan bir ilaç değil. Bu ilaca alternatif olarak birebir aynısı yok. İlaç epilepsi ve migren tedavilerinde kullanılıyor. Yani hasta doktoruna gidecek, bu ilacı bulamadığını söyleyecek, doktorda eğer ilacın değiştirme imkanı varsa değiştirir ama illaki o ilaç kullanılacaksa o zaman sıkıntı oluşur" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328