Engelli çocuk sahibi ebeveynlerde erken bellek gerilemesi riski

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoteknik ve Psikomotor Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof.Dr. Necip Kutlu, engelli çocuk sahibi anne ve babaların diğer ebeveynlere göre daha dikkatli olduklarını; ancak erken bellek gerilemesi yaşadığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, engelli çocuk sahibi anne ve babalarda yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı. Toplam 200 kişiye ulaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Kutlu, engelli çocuk sahibi ebeveynlerin, diğer anne ve babalara göre dikkatlerinin çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Prof.Dr. Kutlu, "Engelli çocuk sahibi anne babaların duygusal durumunu inceledik. Engellilerle işbirliği içinde anne babaları bulduk ve çocukların durumlarını öğrendik. 200 kişiye ulaştık. Onların psikiyatride önemli olan duygu durumunu, kaygısını ölçen anketler uyguladık. Ayrıca dikkat, muhakeme, tepki verme hızı, reaksiyon zamanı, ikili işlem becerileri de test edildi. Stres esnasındaki durumlarını da ölçtük. Normal bir çocuk sahibi annede dikkat yüzde 80 iken engelli çocuk sahibi annenin dikkati ise yüzde 93 oranında çıktı. Dikkatlerini geliştirmişler. Reaksiyon zamanı engelli çocuk anne ve babalar da daha iyi" diye konuştu.

Engelli çocuğu olan anne ve babalarda karamsarlık olduğunu, ancak depresyon olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kutlu, erken hafıza kaybı başlangıcına ise dikkat çekti. Prof.Dr. Kutlu, "Engelli çocuğu bulunan anne ve babalar normal ailelere göre daha karamsar diyemeyiz. Ama karamsarlığa yatkındır. Depresyon durumuna baktığımızda ise engelli anne ve babalarda depresyon olmadığını gördük. Çünkü depresyona girmeye zamanları yok. Engelli çocuklara sahip ailelerde yaş arttıkça bellek gerilemektedir. Bu tip ailelerin depresyon anksiyete risklerinin göz önünde tutulması lazım. Bu anne babalar psikolojik açıdan desteklenmelidir. Sosyal uyum ve stresle baş etme için destek olunmalı" dedi.



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