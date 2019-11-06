'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil'

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, elektronik sigaranın sigarayı bırakmada alternatif olmadığını, aksine yeni bir alışkanlık haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Elektronik sigarada ilk bulgular ciddi bir akciğer hasarı oluşturduğuna yöneliktir. Önümüzdeki dönemlerde elektronik sigaraya bağlı çok sık hastalara rastlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Dünyada sigara tüketiminin artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 70 bin kişinin akciğer kanserine yakalandığı araştırmalar arasında yer alıyor. Güven Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, akciğer kanserinde gelişmiş ülkelerde erkek ve kadın arasındaki oranın birbirine yakın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Türkiye'de akciğer kanseri oranı erkeklerde daha ön sıradadır. Türkiye, Avrupa sıralamasında Macaristan, Sırbistan’dan sonra akciğer kanserinin erkeklerde görülme oranı olarak 3'üncü sıradadır. Türkiye'de 8'e 1 oranında yani 8 ya da 10 erkeğe karşılık 1 kadında akciğer kanseri karşımıza çıkıyor" dedi.



'GENETİK GEÇİŞ DE SÖZ KONUSUDUR'



Akciğer kanserinin en önemli etkeninin sigara ile tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Savaş, "Bu kullanım yüzde 85 civarında etkilidir. Bunun dışında hava kirliliği, bazı arsenik ve genetik faktörler akciğer kanseri gelişiminde rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde genetik geçişte çok ciddi tanımlamalar olmamakla birlikte diğer kanserler gibi genetik geçiş de söz konusudur. Akciğer kanseri, 3 haftadan daha fazla süren öksürük, kanlı balgam, ani başlayan nefes darlıkları ve hırıltılı solunum ile iştah ve kilo kaybı gibi sistemik bulgularla karşımıza çıkabilir" diye konuştu.



'ELEKTRONİK SİGARAYA BAĞLI ÇOK SIK HASTALARA RASTLAYACAĞIZ'



Prof. Dr. Savaş, son 5 yılda elektronik sigara tüketiminin hızla arttığını belirterek, özellikle Batı ülkelerinde yaş ortalamasının ilkokul ve ortaokul seviyelerine kadar düştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Savaş, "Elektronik sigarada ilk bulgular ciddi bir akciğer hasarı oluşturduğuna yöneliktir. Elektronik sigaranın oluştuğu bir sıvı kartuş var. Bunun içindeki sıvı nikotin gibi birçok ağır metalin ve toksit kimyasalların olduğu bir oluşumdur. Bunun akciğere alınımında hemen ortaya çıkan bazı toksit reaksiyonlar var. Bununla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi ölümler bildirildi. Bu kimyasallarda kanserojen madde olduğu da gösterildi. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde henüz ispatlanmamakla birlikte elektronik sigaraya bağlı çok sık hastalara rastlayacağımızı düşünüyoruz. Elektronik sigaranın içerisinde ağır metaller var. Bunların da kana karışıp metabolize olması söz konusudur. Bunların dolaşımda diğer dokulara ve organlara uğraması sonucunda zararlı etkiyi ortaya çıkaracağı görülecektir."



'ALIŞKANLIĞI DAHA ÇOK ARTTIRIYOR'



Prof. Dr. Savaş, son yıllarda sigaranın yerini büyük oranda alan ve sigarayı bırakmak için alternatif bir yöntem olarak tanıtılan elektronik sigaradaki tehlikeye dikkat çekerek, "Elektronik sigara kullanımında yaş gittikçe düşüyor ve içinde çok ciddi nikotin var. Nikotin de beyin gelişimini engelleyen bir maddedir. Özellikle 20’li yaşların öncesinde nikotin kana karışıp, beyne gittiğinde haz maddesi olarak hem beyin gelişimini engelliyor hem de alışkanlığı daha çok arttırıyor. Bu nedenle elektronik sigara gençler arasında çok fazla yer buldu. Sigarayı bırakmada alternatif bir yöntem olarak sunulan elektronik sigarayı, asla birbirinin alternatifi olarak kabul etmiyoruz" diye konuştu.

