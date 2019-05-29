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Ege'nin ilk negatif basınçlı izolasyon odası İzmir'de açıldı

ENFEKSİYON Hastalıkları Kliniği içinde yer alan Ege Bölgesi'nin ilk 'negatif basınçlı izolasyon odası', Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıldı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve...

Ege'nin ilk negatif basınçlı izolasyon odası İzmir'de açıldı
ENFEKSİYON Hastalıkları Kliniği içinde yer alan Ege Bölgesi'nin ilk 'negatif basınçlı izolasyon odası', Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıldı.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, tüberküloz hastaları için, İzmir Veremle Savaş Derneği'nin desteğiyle negatif basınçlı izolasyon odası'nın açılışı gerçekleştirildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Ege Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de ise nadir odalardan biri olduğunu belirterek bunun hem tüberküloz hastalarını hem de sağlık personelini korumak için en ideal uygulama olduğunu söyledi. Opr. Dr. Öztop, negatif basınçlı izolasyon odası ile hasta yatış süresini kısaltmayı, sağlık giderlerini düşürmeyi, hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranını düşürmeyi, yatan hasta, sağlık personeli ve ziyaretçileri için güvenli alanların oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek şöyle dedi:
"Negatif basınçlı izolasyon odası, koridora ve diğer odalara göre negatif basınçlı. Böylece odalardaki kirli havanın seyreltilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlıyor. Sistem saatte 6-10 hava değişimi yapacak şekilde kuruldu. Mevcut HEPA filtreler sayesinde 0,3 mikron ya da daha büyük partikülleri yüzde 99,97 etkinlikte uzaklaştırıyor."
İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop ile İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Balkan'a günün anısına plaket takdim edildi. Negatif basınçlı izolasyon odası kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

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