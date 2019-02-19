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Düzce'deki hastanelerde 'Hal hatır' ekipleri işbaşında

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal hatır' adıyla ekipler kuruldu. Ekipler, her gün hasta ve hasta yakınlarına durumlarını soruyor, yaptıkları anketlerle...

Düzce'deki hastanelerde 'Hal hatır' ekipleri işbaşında

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal hatır' adıyla ekipler kuruldu. Ekipler, her gün hasta ve hasta yakınlarına durumlarını soruyor, yaptıkları anketlerle de hastanenin eksiklerini ve pozitif yanlarını belirliyor.
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ve Atatürk devlet hastanelerinde 'Hal hatır' ekiplerini kurdu. Ekipler, her sabah yatan hasta servisindeki hastalara ve onların yakınlarına durumlarını soruyor. Aynı ekipler; doktordan hemşireye, güvenlik görevlisinden kat hizmetlisine, yatak çarşafından yastık kılıfı ile yemeklere kadar hastane için memnuniyet anketi yapıyor.
Çalışmayla ilgili bilgiler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, "'Hal hatır' ekiplerini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduk. Kuruluş amaçlarımızın en büyük nedenlerinden hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak. Tarihten bu yana en önemli konulardan biridir. Biz de hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca ve Düzce Devlet Hastanesi'nde özverili arkadaşlarımızdan ekip kurduk. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz hem moral veriyoruz. Bunun yanında kendi eksiklerimizle ilgili olarak bilgiler alıyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizdeki eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Pozitif taraflarımızı da belirleyip, buna göre projeler başlatacağız" diye konuştu. 

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