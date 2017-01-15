Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike: Sanal Kumar

Yeşilay, dünyayı etkisi altına alan ve gizli bir bağımlılık olan sanal kumara karşı toplumu uyarıyor. Madde bağımlılığının aksine, sanal kumar bağımlılığının daha az fiziksel belirtisi olduğunu ve daha dikkatli davranmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, sanal kumar bağımlılarının da, tıpkı diğer maddelere bağımlı olan kişiler gibi ruh halinde değişim, konsantre olamamak, depresif davranma, kontrol kaybı gibi belirtiler gösterdiğini belirtiyorlar.Sanal kumar oynayanlar, evlerinde, işyerlerinde ve internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerde rahatlıkla oyun oynayabildikleri için hızla bağımlılık seviyesine ulaşabiliyor ve kendilerini kontrol etmekte zorlanıyorlar. Sanal kumar müşterilerinin yüzde 50’den fazlasının eğitimli, orta-üst düzey bir profesyonel geçmişe sahip kişiler olduğunu belirten uzmanlar, bağımlılığın etkisi altında olan kişinin aile içi ilişkilerinin büyük darbe aldığını belirtiyor.Sanal kumar bağımlılığından kurtulmak için, kişinin öncelikle bir sorunu olduğunu kabul etmesi gerektiğini ve bu süreçte aileye önemli görevler düştüğünü hatırlatan uzmanlar şu bilgileri veriyor:“Sorununuz olduğunu kabul ettiğinizde, her bağımlılıkta olduğu gibi beyninizin bir tarafı mantıklı davranacak ve kumarın hayatınızı mahvettiğini size hatırlatacak. Bağımlılık tedavilerinde önce aileye, sonrasında da arkadaş desteğine ihtiyaç var. Sanal kumar bağımlısı olduğunuzu ailenize ve arkadaşlarınıza söyleyip yardım istediğinizde bu bağımlılıktan kurtulmanız için sizi teşvik edeceklerdir.”Sanal kumar bağımlılığından kurtulmanın en önemli adımlarından biri, üye olunan bahis sitelerine erişimi engellemek, üyelikleri iptal etmekten geçiyor. Sanal kumarhanelerin en büyük riskinin kullanıcılara ücretsiz deneme sürümünü sunmaları olduğunun altını çizen uzmanlar, kişisel bilgilerini veya kredi kartı bilgilerini bu sitelere veren oyuncuların kimlik hırsızlığı ve kredi kartı dolandırıcılığı riskleriyle de karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.Bağımı kişilerin, bütçelerinin kontrolünü 4 hafta gibi bir süre güvendikleri birine bırakmalarını öneren uzmanlar, “Bunu acizlik olarak görmeyin. Banka hesabınız veya kredi kartınızın kontrolünü bir başkasına vermek, omuzlarınızdan büyük bir yükü kaldıracak ve sizi sanal kumardan uzak tutacaktır” diyor.Herhangi bir bağımlılıkta olduğu gibi sanal kumar bağımlılığında da uzak durabilmek için kendinizi meşgul etmeniz gerekiyor. Sanal kumar oynamayı bıraktığınız ilk hafta kendinizi kötü hissedebilirsiniz, bu nedenle oyalanacak bir şeyler bulmanız ilk hafta çok önemlidir. Her zaman aklınızda bu bağımlılıktan kurtulunca kazanacaklarınızı bulundurun. Uzmanlar, sanal kumardan uzak durmaya çalışırken kendinizi stresli, depresif ve endişeli hissetmeniz halinde de doktor yardımı almanızı da öneriyor.