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Dünyayı altüst eden Covid -19 neler yaptı?

Dünya ülkeleri genelinde 1 milyon 340 binden fazla insana bulaşan ve 75 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüsü zengin-fakir, din, ırk dinlemiyor. Dünya genelinde herkese eşit davranıyor. Devlet başkanına da, sokakta yatana da, en fakirinenden en zenginin herkese bulaşıyor.

SAĞLIK 07.04.2020, 10:03 Murat Aydın
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Dünyayı altüst eden Covid -19 neler yaptı?

Dünya ülkeleri genelinde 1 milyon 340 binden fazla insana bulaşan ve 75 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs zengin-fakir, din, ırk dinlemiyor. Dünya genelinde herkese eşit davranıyor. Devlet başkanına da, sokakta yatana da, en fakirinenden en zenginin herkese bulaşıyor.  İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'da yoğun bakıma alınırken, Türkiye'de ölüm sayısı 649'a çıktı. ABD'deki kritik bölgelerde vaka artış eğrisinin düşmesi sevindirdi. Bir diğer iyi haber ise Çin'den geldi... Resmi rakamlara göre Çin'de son 24 saatte ölüm yaşanmadığı açıklandı.

209 ülke ve bölgede tespit edilen Koronavirüs ile ilgili güncel veriler uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı… Son 24 saat içerisinde birçok ülke güncel verilerini ve vaka/ölüm oranlarını açıklarken, umut verici açıklamalar salgının en sert vurduğu ülkelerden Çin ve ABD’den geldi.

ÇİN’DE ÖLÜM İLK KEZ SIFIR
Koronavirüs patlak verdiği Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada toplam 81 bin 740’dan fazla vakanın olduğu ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölümün olmadığını duyurdu.

Çinli yetkililer 32 yeni doğrulanmış vaka olduğunu açıklarken, bunların hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. AFP, Çin yönetiminin Ocak ayından beri paylaştığı verilere göre ilk kez sıfır ölümün olduğu bir gün yaşandığını hatırlattı.

NEW YORK’TA ÖLÜM AZALDI

ABD’de Koronavirüs en çok etkilediği şehirlerden New York’un valisi Andrew Cuomo dün gece yaptığı açıklamada salgın bağlı ölüm sayısı eğrisinin yavaşladığını ve düzleşmeye başladığını açıkladı.

Cuomo, “Henüz bunların hiçbiri iyi haber değil ama bu veriler ölüm ve vaka eğrisinin düzleşmeye başladığını görüyor olabiliriz. Eğer yükseliş eğrisi düzleşiyorsa, çok yüksek bir seviyede düzleşiyor demektir” dedi. New York eyaletinde son 24 saatte vaka sayısı yüzde 7 artarak 130 bin 689’a çıkarken, ölüm sayısının da 599 artarak 4758’e çıktığı belirtildi. Önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı 594’tü.

TÜRKİYE’DE  649 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 649’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.

ALMANYA’DA ÖLÜ SAYISI 4 GÜN SONRA YÜKSELDİ
Almanya’da salgınla mücadelede en ön sırada savaşan Robert Koch Enstitüsü, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde Almanya’da Koronavirüs vaka sayısının 3.834 artarak 99.225’e çıktığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerinde ülkede son 4 gündür vaka sayısında bir düşüş olduğu görülürken, güncel verilerde vaka sayısının arttığı belirtildi. Resmi rakamlara göre Koronavirüs bağlı ölüm sayısı da 173 artarak 1607’ye çıktı.

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